🚨 El anuncio de Trump que dispara la bolsa y hunde el petróleo

La volatilidad de los mercados durante las últimas semanas está fuera de lo común. El mercado ya no reacciona a anuncios económicos, sino que los movimientos al alza o a la baja se limitan casi exclusivamente a comunicados geopolíticos. El inicio de esta semana no ha sido diferente. Con un solo comentario en su red social, Truth Social, Donald Trump ha logrado revertir la negatividad de los mercados, y la mayoría de activos que caían con fuerza en la apertura se están dando la vuelta.

¿Qué ha anunciado Donald Trump?

Donald Trump ha anunciado que hubo avances en las negociaciones con Irán y que ordenó frenar los ataques contra sus instalaciones eléctricas durante cinco días, a través de un mensaje en su cuenta de Truth. Esto se interpreta como una desescalada de las tensiones, después de que el propio Trump advirtiera la madrugada del domingo que Estados Unidos atacaría centrales eléctricas iraníes en un plazo de 48 horas si el Estrecho de Ormuz seguía bloqueado de facto por acciones iraníes contra la navegación.

El plazo de 48 horas terminaba hoy por la noche, y un freno en las hostilidades se interpreta como algo positivo para los mercados. Sin embargo, todavía no ha habido confirmación por parte de la contraparte iraní , por lo que conviene ser prudentes hasta que dichas informaciones se verifiquen.

Trump agita el mercado: las bolsas suben y el petróleo cae

La reacción del mercado ha sido instantánea y la narrativa dominante de los últimos días se ha revertido por completo.

Los índices europeos, que se situaban alrededor del –2% en la apertura, ahora suben más de un 1%.

El crudo, que superaba los 100 dólares y seguía al alza, cae ahora más de un 7%.

El oro, que caía más de un 7%, reduce pérdidas y retrocede un 3%.

El Bitcoin, que estaba prácticamente plano, también se ha visto impulsado y sube un 3,5%.

¿Qué podemos esperar tras el anuncio de Trump?

La volatilidad que estamos viviendo en el mercado es extrema, hasta el punto de que un simple mensaje en redes sociales es capaz de movilizar grandes flujos de capital de unos activos a otros. El anuncio podría modificarse o revertirse en función de la evolución de los acontecimientos. En este sentido, el comportamiento del mercado durante estos cinco días de prórroga dependerá de la decisión final, del avance de las negociaciones y de los posibles movimientos o declaraciones que se produzcan en los próximos días en el proceso de búsqueda de un acuerdo. A partir de este contexto, se plantean dos escenarios:

Escenario 1: las negociaciones avanzan y se alcanza un cese del conflicto

Si las negociaciones avanzaran y se lograra un cese del conflicto, el precio del petróleo podría caer con fuerza, reduciendo el riesgo energético global. Esto podría restar atractivo al dólar, que tendería a debilitarse al perder parte de su papel como refugio. Con menor presión inflacionista, la rentabilidad de los bonos podría descender, impulsando al alza el precio de la deuda. En este entorno, las bolsas podrían rebotar, especialmente en Europa, al disiparse el temor a un shock energético. La inflación podría moderarse gracias al abaratamiento del crudo, y tanto la Fed como el BCE podrían tener más margen para mantener o incluso retomar recortes de tipos, relajando la política monetaria.

Escenario 2: no hay acuerdo y el conflicto continúa

Si no se alcanzara un acuerdo y la tensión se mantuviera, el petróleo podría seguir subiendo ante el riesgo de interrupciones en Ormuz, lo que podría fortalecer aún más al dólar como activo refugio. El encarecimiento energético podría elevar las expectativas de inflación, empujando al alza la rentabilidad de los bonos y presionando sus precios a la baja. En este contexto, las bolsas podrían prolongar la corrección, con especial impacto en sectores sensibles a energía y tipos de interés. La inflación podría repuntar por el aumento del crudo, y los bancos centrales podrían adoptar un tono más restrictivo, con la Fed retrasando recortes y el BCE incluso valorando endurecer la política monetaria si la presión inflacionista se intensifica.