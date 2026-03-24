Las acciones de Puig despegan esta mañana y suben más de un 12% en estos momentos de la sesión. El motivo es que la compañía española está en conversaciones con Estée Lauder para una posible fusión. ¿Qué significaría esto para Puig? Además, Puig es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas de XTB.

Puig despega y la fusión gusta

Los mercados han premiado estas conversaciones de fusión entre Puig y Estée Lauder. De momento, aunque ambas empresas hayan admitido estas conversaciones, también han señalado que no hay nada firmado y que no se ha llegado a un acuerdo. Es decir, de un momento a otro podríamos conocer tanto un acuerdo como el cese de las conversaciones.

¿Por qué las acciones de Puig suben y las de Estée Lauder caen?

Las acciones de Puig suben con mucha fuerza, mientras que las de Estée Lauder cayeron ayer en la sesión más de un 7% cuando se conoció la noticia. Esto se debe a que aunque las conversaciones son para una fusión, podríamos hablar de una absorción. Estée Lauder tiene una capitalización de mercado de unos 30.000 millones de dólares, mientras que Puig tiene un valor de mercado total de menos de 10.000 millones de euros. Por tanto, la operación se puede comprender como una compra de Estée Lauder sobre Puig. En este tipo de operaciones, la empresa compradora suele experimentar caídas en bolsa porque lleva a cabo una salida de caja y/o acciones y corre el riesgo operativo de integrar a una nueva empresa en su estructura. Por otro lado, la empresa comprada suele subir porque el comprador suele pagar una prima de control. Es decir, paga más de lo que en ese momento vale en el mercado.

Aunque no hay información clara al respecto, algunos medios apuntan a que la operación se podría llevar a cabo con una mezcla entre efectivo y acciones.

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre la posible fusión de Estée Lauder y Puig

Desde nuestro punto de vista, la operación crearía un gran operador en el sector que podría hacerle frente de manera más clara a L’Oréal (44.000 millones de euros en ventas en 2025), la gran gigante de la industria. Una compañía más grande y con más recursos también permitiría mayor innovación y gasto en publicidad, que es fundamental para mantener la posición dentro del sector. Además, la diversificación geográfica sería más equilibrada, ya que Puig tiene a EMEA (Europa, Oriente Medio y África) como principal mercado (alrededor del 55%), mientras que Estée Lauder tiene como su mercado clave América, con alrededor del 30% de los ingresos totales. En el año 2025 la empresa conjunta habría tenido casi 20.000 millones de dólares en ventas, mientras que su valor de mercado conjunto actual estaría cerca de los 40.000 millones de dólares.

Sin embargo, la clave de la operación es el precio pagado por Puig. La española tiene una tasa de crecimiento a tipo de cambio constante mayor que Estée Lauder y cotiza con un importante descuento frente a su valor real. Desde XTB estimamos un precio objetivo para las acciones de Puig de 23,5 euros por título, por lo que todavía hay mucho margen de subida desde los precios actuales. La compañía salió a bolsa en unos 24,5 euros y pensamos que la familia no venderá el negocio muy por debajo de esas cifras. Por tanto, de momento preferimos esperar y en función de las condiciones de la oferta, será recomendable para el accionista acudir o no acudir. Si el precio de valoración de las acciones de Puig es menor que esos 23,5 euros, pensamos que es mejor que la empresa continúe su camino sola, de lo contrario se estaría destruyendo valor para el accionista.

Las acciones de Puig suben un 18% en este 2026.