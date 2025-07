El Ibex 35 cierra en negativo tras los aranceles

El Ibex 35 ha finalizado la sesión en terreno negativo (-0.2%), a pesar de haber comenzado el día con fuerza, alcanzando los 14.360 puntos en la apertura. El reciente acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, firmado ayer, establece un arancel recíproco del 15%, lo que supone una reducción respecto al 30% previamente anunciado. Este cambio ha mejorado las perspectivas del mercado. Sin embargo, no todas las materias primas han salido beneficiadas: el acero sigue gravado con un arancel especial del 50%. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del selectivo español, Banco Sabadell ha liderado las subidas con un avance del 2,2%, alcanzando máximos cercanos a los 3 euros por acción. El repunte se atribuye principalmente al anuncio de un dividendo anticipado de 0,07 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de agosto. Este anuncio, junto a unos resultados trimestrales sólidos, se enmarca dentro de la nueva hoja de ruta del banco, orientada a reforzar su autonomía y capacidad de gestión, aspectos que, de momento, están siendo bien recibidos por el mercado. En el terreno positivo también han destacado Rovi, con una subida del 1,8%, y Repsol, con un avance del 1,6%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo del índice, Naturgy ha encabezado los descensos con una caída del 2,8%. Esta bajada está vinculada al dividendo de 0,6 euros por acción que se distribuirá el próximo día 30. Aunque esta retribución ofrece una rentabilidad del 2,2%, el ajuste en la cotización indica que, sin el efecto del dividendo, el retroceso real habría sido de aproximadamente seis décimas. Otra de las grandes caídas del día ha sido la de Indra, que ha perdido un 2,2%. El nuevo acuerdo arancelario ha incentivado la compra de armamento estadounidense en Europa, lo que reduce la demanda de tecnología de defensa europea. Esta situación limita las oportunidades de Indra en el continente y complica su participación en licitaciones internacionales. Aun así, la empresa podría compensar este escenario adverso mediante alianzas estratégicas en EE.UU. o beneficiándose de un eventual aumento en la inversión en defensa por parte de la Unión Europea. A pesar del elevado arancel al acero, Acerinox ha logrado cerrar en positivo con una subida del 1% en el arranque de la semana. Su buen desempeño se debe en gran parte a su diversificación geográfica: el 52% de sus ingresos en 2024 procedieron de América, lo que le otorga una posición ventajosa frente a los efectos de la nueva política comercial impulsada por la administración Trump, en comparación con otras empresas del sector más dependientes del mercado europeo. Otros mercados En Estados Unidos, Tesla ha destacado con una subida del 3% tras alcanzar un acuerdo con Samsung para la producción de chips de inteligencia artificial. Este pacto refuerza la confianza de los inversores en el futuro de la compañía. El impacto también se ha dejado sentir en Europa, donde las acciones de ASML han repuntado un 4%, al ser uno de los principales proveedores de Samsung. Asimismo, Alibaba ha subido un 2% tras presentar sus nuevas gafas con inteligencia artificial. El sector tecnológico vuelve así al centro del interés inversor, impulsado también por la relajación de las tensiones geopolíticas, lo que podría favorecer un nuevo ciclo alcista. En el ámbito de la política monetaria, se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés, a la espera de evaluar cómo afectará el nuevo escenario arancelario a la economía estadounidense. Materias Primas y divisas Por último, los mercados de materias primas y divisas han registrado un comportamiento mixto. El oro y la plata han caído un 0,8% y un 0,1% respectivamente, mientras que el crudo Brent ha subido un 2%, alcanzando los 69 dólares por barril. En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin ha retrocedido un 0,2%, situándose en torno a los 118.240 dólares. En el mercado de divisas, el euro ha cedido un 0,9% frente al dólar, cotizando en 1,164 dólares por unidad. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra



Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa , una nueva sección disponible en la sección de 'Formación' de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil.

