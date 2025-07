Las acciones de Rovi (ROVI.ES) suben más de un 5% en la sesión de hoy después de presentar resultados y a pesar de que sus cifras han sido malas. Sin embargo, la narrativa del mercado es lo que guía a las acciones aunque no haya grandes aspectos a destacar. Fuente: Rovi Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados de Rovi del primer semestre del 2025 Ingresos operativos: 314,6 millones de euros, -4% interanual y +0,35% frente al consenso de analistas EBIT: 50,9 millones de euros, -10% interanual y +3,92% frente al consenso de analistas Beneficio neto: 39,7 millones de euros, -10% interanual y -4,97% frente al consenso de analistas Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Rovi Los resultados de Rovi se ven lastrados por el negocio de fabricación a terceros, cuyos ingresos han caído en 41,7 millones de euros (-35% interanual). En concreto, la compañía achaca esa caída a una menor producción para Moderna y al cierre de la planta en Madrid para adecuarla para la fabricación de condiciones asépticas. Sin embargo, los buenos resultados de la división de especialidades farmacéuticas han animado al mercado. Esta división ha mostrado un incremento de los ingresos del 13%, con Okedi liderando el crecimiento con un aumento de 115% y a punto de superar a Neparvis y otros productos hospitalarios. Probablemente este 2025 termine con Okedi como principal fármaco y es sin duda el fármaco que liderará el crecimiento. En España se aprobó recientemente Rxulti (otro fármaco para la esquizofrenia) a partir de los 13 años, por lo que lo normal es que el crecimiento de este medicamento se ralentice a lo largo del 2025 y del 2026. Los márgenes de Rovi se han contraído, con su margen operativo pasando del 17,1% hasta el 16,2%. Todo ello a pesar de que los precios de la materia prima de las heparinas de bajo peso molecular se redujeron un 33%. El problema ha venido del incremento de los gastos de I+D, que se incrementaron en un 38% por la finalización de ensayos clínicos. En cualquier caso, eliminando el efecto del I+D el EBIT habría caído un 1% y el beneficio neto un 2%. Las subidas de hoy parecen algo exageradas teniendo en cuenta las cifras de la compañía, pero parece que la confirmación de las previsiones y el crecimiento de Okedi ha convencido a los inversores. Las acciones de Rovi caen un 11% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

