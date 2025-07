¿Qué hay detrás de las caídas de las acciones de Indra?

Las acciones de Indra caen un 2,1% en bolsa en lo que va de sesión, motivado por el complejo acuerdo comercial al que han llegado Estados Unidos y la Unión Europea, que implica aranceles del 15% para la mayoría de importaciones de bienes europeos por parte de Estados Unidos. Fuente: Indra La sección del acuerdo que afecta a Indra gira en torno al notable aumento que la UE tiene que destinar al gasto en defensa al otro lado del Atlántico, lo que no gusta a los accionistas de la cotizada, algunos de los cuales han reducido sus posiciones en el día de hoy. Como consecuencia, las acciones de Indra, que en lo que llevamos de año han logrado batir máximos históricos, se posicionan hoy entre las más bajistas del Ibex 35, junto con Naturgy y Telefónica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El acuerdo de la UE y Estados Unidos lastra las acciones de Indra Por sí mismo, el arancel del 15% registrado en el acuerdo perjudica a la competitividad de empresas tecnológicas como Indra. Además, el pacto se centra en el compromiso de la UE de invertir 750.000 millones de dólares en energía americana. Sin embargo, hay que poner el acento en la obligación de realizar compras masivas de equipamiento militar estadounidense, lo que reducirá la demanda de tecnología de defensa europea perjudicando a empresas como Indra, que dependen de contratos institucionales en Europa. El acuerdo favorece la industria militar norteamericana, lo que podría restar oportunidades a Indra en futuros contratos internacionales. Aun así, y aunque el impacto inicial ha sido negativo, aún está por verse si Indra podrá adaptarse al nuevo escenario abierto para los próximos meses. La cotizada podría revertir la situación si consigue alianzas estratégicas en Estados Unidos o si Europa compensa con más inversión en defensa local. En este arranque de semana, las acciones de Indra retroceden hasta los 36,14 euros. No obstante, en el acumulado del año, las acciones de Indra cotizan en positivo, con una gran subida del 105%. Fuente : Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Indra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

