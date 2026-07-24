Resumen diario: Las acciones divergen mientras la tecnología retrocede, Europa avanza por resultados corporativos y PMI (24.07.2026)

Conclusiones clave Los índices estadounidenses muestran un desempeño mixto mientras la debilidad de los semiconductores presiona al Nasdaq 100

Intel y SAP publicaron resultados sólidos aunque el mercado mantiene cautela ante las elevadas expectativas sobre inteligencia artificial

El petróleo cae por las señales de una posible reanudación diplomática mientras el oro y la plata recuperan terreno

Acciones, índices y resultados corporativos Los índices bursátiles estadounidenses tienen dificultades para encontrar una dirección clara mientras la semana de negociación llega a su fin. Los futuros del Dow Jones, US30 , lideran el desempeño de hoy con un avance del 0,5% , seguidos por subidas moderadas en los futuros del S&P 500, US500, de un 0,2% , y del Russell 2000, US2000, de un 0,25% . Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100, US100 , han limitado las pérdidas iniciales a cerca del 1% , afectados principalmente por la debilidad generalizada entre las grandes compañías de semiconductores.

, lideran el desempeño de hoy con un avance del , seguidos por subidas moderadas en los futuros del , y del . Mientras tanto, los futuros del , han limitado las pérdidas iniciales a cerca del , afectados principalmente por la debilidad generalizada entre las grandes compañías de semiconductores. Intel, INTC: Intel publicó sólidos resultados del segundo trimestre y unas previsiones especialmente optimistas. Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 25% interanual , hasta USD 16.100 millones , frente a los USD 14.400 millones esperados, mientras que el BPA ajustado alcanzó USD 0,42 . Impulsados por el fuerte aumento de la demanda de CPU para inteligencia artificial, los ingresos del segmento de centros de datos crecieron un 59% , hasta USD 6.300 millones . La previsión de ingresos de Intel para el tercer trimestre, situada entre USD 15.800 millones y USD 16.800 millones , superó ampliamente la estimación de Wall Street de USD 15.100 millones, lo que llevó a la dirección a elevar el gasto de capital previsto para todo el año hasta aproximadamente USD 20.000 millones .

Intel publicó sólidos resultados del segundo trimestre y unas previsiones especialmente optimistas. Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un , hasta , frente a los USD 14.400 millones esperados, mientras que el alcanzó . Impulsados por el fuerte aumento de la demanda de CPU para inteligencia artificial, los ingresos del segmento de centros de datos crecieron un , hasta . La previsión de ingresos de Intel para el tercer trimestre, situada entre , superó ampliamente la estimación de Wall Street de USD 15.100 millones, lo que llevó a la dirección a elevar el gasto de capital previsto para todo el año hasta aproximadamente . Presión sobre los semiconductores: pese al extraordinario trimestre de Intel, las acciones de semiconductores retrocedieron el viernes, con el índice PHLX Semiconductor cayendo un 3% . La propia Intel pasó de registrar avances antes de la apertura a caer un 4,3% . La debilidad se extendió por el sector e incluyó a Broadcom, con una caída del 2,1% , SK Hynix, del 7,9% , SanDisk, del 7,8% , y Qualcomm, del 1,6% , mientras que Nvidia logró un avance moderado del 0,5% .

pese al extraordinario trimestre de Intel, las acciones de semiconductores retrocedieron el viernes, con el cayendo un . La propia Intel pasó de registrar avances antes de la apertura a caer un . La debilidad se extendió por el sector e incluyó a , , , y , mientras que logró un avance moderado del . Meta Platforms, META: Meta está implementando funciones autónomas de gestión de tareas para Meta AI , impulsadas por su nuevo modelo Muse Spark 1.1 , lo que permitirá al chatbot administrar tareas recurrentes, como resúmenes diarios. Por separado, la compañía lanzó Seller , una aplicación dedicada a los vendedores de Facebook Marketplace, antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre el 29 de julio .

Meta está implementando funciones autónomas de gestión de tareas para , impulsadas por su nuevo modelo , lo que permitirá al chatbot administrar tareas recurrentes, como resúmenes diarios. Por separado, la compañía lanzó , una aplicación dedicada a los vendedores de Facebook Marketplace, antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre el . Repunte europeo: los índices europeos registraron una fuerte recuperación, liderada por el sector financiero tras los sólidos resultados de BNP Paribas . El IBEX 35 español encabezó las ganancias de la región con un avance del 1,65% , seguido por el DAX alemán, con un 1,36% , el FTSE MIB italiano, con un 0,95% , el FTSE 100 británico, con un 0,91% , el CAC 40 francés, con un 0,88% , y el SMI suizo, con un 0,79% . Entre los principales bancos al alza se encontraron Banco Santander, con un 3,2% , BNP Paribas, con un 2,1% , Deutsche Bank, con un 2,1% , y UniCredit, con un 1,5% .

los índices europeos registraron una fuerte recuperación, liderada por el sector financiero tras los sólidos resultados de . El encabezó las ganancias de la región con un avance del , seguido por el , el , el , el , y el . Entre los principales bancos al alza se encontraron , , , y . SAP, SAP: SAP fue la compañía con mejor desempeño dentro del DAX, con un avance del 9,26%. Pese a unos resultados generales mixtos, con ingresos del segundo trimestre de EUR 9.880 millones por encima de las expectativas y un BPA de EUR 1,59 por debajo de las previsiones, el sentimiento de los inversionistas mejoró después de que el crecimiento de los pedidos de servicios en la nube se acelerara hasta el 26%, frente al 24% esperado. Respaldado por EUR 3.200 millones de flujo de caja libre y EUR 2.200 millones de caja neta, el sólido balance de SAP tranquiliza a los inversionistas respecto a que los riesgos de disrupción asociados con la inteligencia artificial podrían estar sobredimensionados. Macroeconomía y geopolítica Los PMI preliminares superan las expectativas: el PMI compuesto preliminar de la eurozona se situó en 51,9 puntos , frente a los 50,2 esperados y los 50,0 anteriores. De manera similar, el PMI compuesto preliminar de Estados Unidos alcanzó 53,6 puntos , frente a los 52,2 esperados y los 51,9 anteriores, lo que señala una sólida expansión económica subyacente.

el se situó en , frente a los 50,2 esperados y los 50,0 anteriores. De manera similar, el alcanzó , frente a los 52,2 esperados y los 51,9 anteriores, lo que señala una sólida expansión económica subyacente. China y Pakistán impulsan la vía diplomática: bajo la presión de Beijing, Pakistán está considerando realizar esfuerzos para reanudar las conversaciones de paz estancadas entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de poner fin a una guerra que ya se extiende por casi cinco meses. Durante una visita del ministro del Interior iraní se llevaron a cabo conversaciones exploratorias en Islamabad. Divisas y materias primas Mercado de divisas: el sentimiento de riesgo mejoró en los mercados cambiarios, con la mayoría de las monedas emergentes avanzando frente al dólar estadounidense. El USDHUF cayó un 0,6% , el USDINR retrocedió un 0,5% y el USDBRL bajó un 0,4% . Entre las divisas del G10, los dólares australiano y neozelandés lideraron las ganancias, con el AUDUSD subiendo un 0,3% y el NZDUSD avanzando un 0,37% . El USDCAD aumentó un 0,13% debido a la caída de los precios del petróleo, el USDJPY subió un 0,05% y el EURUSD cotizó sin cambios en 1,1370 .

el sentimiento de riesgo mejoró en los mercados cambiarios, con la mayoría de las monedas emergentes avanzando frente al dólar estadounidense. El , el y el . Entre las divisas del G10, los dólares australiano y neozelandés lideraron las ganancias, con el y el . El aumentó un debido a la caída de los precios del petróleo, el subió un y el cotizó sin cambios en . Energía: el petróleo crudo borró las ganancias de ayer después de conocerse que China está presionando a Pakistán e Irán para retomar las conversaciones con Estados Unidos. El Brent, OIL , cayó cerca de un 3% , hasta USD 91,30 por barril . Los futuros del gas natural estadounidense, NATGAS , retrocedieron un 0,4% , mientras que el gas europeo TTF avanzó un 1,2% .

el petróleo crudo borró las ganancias de ayer después de conocerse que China está presionando a Pakistán e Irán para retomar las conversaciones con Estados Unidos. El , cayó cerca de un , hasta . Los futuros del , retrocedieron un , mientras que el avanzó un . Metales preciosos: los futuros del oro frenaron sus pérdidas recientes y regresaron a terreno positivo, con un avance del 0,4%, hasta USD 4.068 por onza. La plata mostró un impulso más fuerte, subiendo un 1,8%, hasta USD 58,70 por onza.

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