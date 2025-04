El Ibex 35 coge ritmo en la semana

El Ibex 35 se anota subidas de alrededor de un 1,5% gracias al optimismo que el mercado ha experimentado hoy por las palabras de Trump sobre la relajación de la política arancelaria con China y su marcha atrás en el supuesto despido de Powell. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 Dentro del selectivo español las compañías cíclicas y con exposición a Estados Unidos han sido las más beneficiadas. En concreto, las acciones de ArcelorMittal han despegado más de un 5%, al igual que IAG. Por otro lado, las acciones de Banco Santander y Puig también han subido más de un 4%. En el caso de Puig se ha sumado el optimismo que despertó ayer L’Óreal, que anunció crecimiento de doble dígito en su segmento de perfumería. Además, estimamos que los ingresos de Puig en Estados Unidos rondan el 10% del total y la compañía no produce en el país norteamericano, por lo que la relajación arancelaria le beneficia de forma clara. Estas compañías también beneficiadas La parte baja del Ibex 35 ha estado copada por las utilities, como Iberdrola o Endesa. Esto se debe a que el mercado ha rotado a las empresas más cíclicas, dejando a este sector con salidas netas ante un escenario macro algo más positivo. El DAX lidera Europa y Tesla a Wall Street En Europa ha destacado el DAX alemán, con una subida del 3% impulsada principalmente por SAP. La tecnológica ha subido un 10% gracias a que sus resultados han batido ampliamente las expectativas del consenso de analistas. En Wall Street el comienzo de sesión ha sido muy positivo, aunque se ha ido relajando a medida que avanzaba la jornada. El secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ha afirmado que el acuerdo completo con China podría tardar dos o tres años en alcanzarse, lo que ha rebajado el optimismo en el mercado. A nivel empresarial, destaca la subida de más de un 8% de Tesla, debido a que aunque los resultados trimestrales fueron muy malos, Musk dijo que reduciría el tiempo que pasa en Doge para dedicarle más a Tesla. El oro cae más de un 3% en contraposición a las subidas de la renta variable, mientras que el eurodólar se mantiene plano en el 1,13. El petróleo por contra corrige más de un 2% a pesar de las palabras de Trump.

