Cinco puntos clave de los últimos resultados de Tesla

En las últimas dos semanas, las grandes compañías del mundo han comenzado a publicar sus resultados financieros del primer trimestre. Aunque la temporada de balances apenas está en marcha, todo apunta a que será una de las más interesantes de los últimos tiempos. Son numerosas las empresas que están expresando su preocupación por la política comercial de Donald Trump. Y es que si hay algo que el sector empresarial detesta, es la incertidumbre, y las medidas del presidente estadounidense están generando precisamente eso: una enorme dosis de incertidumbre. Entre los resultados presentados esta semana, se encuentra Tesla, el fabricante estadounidense de coches eléctricos. La compañía, que firma un inicio de año tétrico, ha presentado unas cifras que ponen de manifiesto el mal momento que está atravesando y que le ha llevado a perder más del 37% de su cotización en lo que llevamos de 2025. ¿Qué datos podemos destacar de los resultados de Tesla? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados de Tesla muestran unas cifras catastróficas Tesla reportó una caída del 9% en sus ingresos totales y una contracción aún más severa del 20% en su división automovilística. El beneficio neto se desplomó un 71%, hasta los 409 millones de dólares, con un margen de ganancia del 2%, muy por debajo no solo de los estándares del sector tecnológico, sino también de los niveles habituales entre los fabricantes de automóviles tradicionales. Un aspecto llamativo de los resultados de Tesla es que la compañía ingresó cerca de 600 millones de dólares por la venta de créditos de emisiones a otros fabricantes y otros 400 millones en intereses generados por su posición de caja. Sin estos dos conceptos extraordinarios, la empresa habría registrado pérdidas operativas. Por ponerlo en contexto, en el mismo trimestre del año pasado, Tesla obtuvo un beneficio neto de 1.400 millones de dólares, mientras que en el trimestre inmediatamente anterior, la cifra alcanzaba los 2.100 millones. Es, sin duda, una caída significativa, provocada por una menor demanda y la aplicación de importantes descuentos en sus vehículos. Además, las ventas de coches alcanzaron su nivel más bajo desde 2021. No obstante, conviene señalar que el reciente lanzamiento del nuevo Model Y podría haber influido en este descenso, ya que muchos clientes decidieron posponer su compra a la espera del nuevo modelo. La gran incógnita ahora es cuánto de esta caída puede atribuirse al efecto del lanzamiento y si, una vez desplegado por completo el nuevo Model Y, los números lograrán recuperar su ritmo anterior. Fuente: FinChat El segmento energético, un faro en los resultados El único dato alentador en los resultados trimestrales de Tesla provino de su segmento energético. Aunque esta división representa una porción modesta de los ingresos totales, 2.700 millones de dólares de los 19.000 millones facturados, Tesla registró un sólido crecimiento del 67% respecto al mismo periodo del año anterior, ayudando así a amortiguar la caída general de las ventas del grupo. Sin embargo, al observar los datos con más detalle, el repunte tiene matices. El crecimiento interanual parte de una base comparativa baja: en el primer trimestre de 2024, el segmento energético generó apenas 1.600 millones de dólares. En los trimestres posteriores, esa cifra escaló hasta los 3.000 millones, pero desde entonces se ha mantenido prácticamente estancada. En el tercer trimestre alcanzó los 2.400 millones, volvió a los 3.000 millones en el cuarto, y cerró el último trimestre con 2.700 millones. De cara al trimestre actual, las ventas de esta división se medirán frente a una base de comparación considerablemente más alta. Si no se produce un aumento significativo, el crecimiento interanual podría desacelerarse de forma notable, o incluso convertirse en una contracción. Fuente: Reporte de ingresos de Tesla Robotaxis, modelos baratos, Optimus e IA: ¿hacia dónde va Tesla? Como es habitual, los resultados financieros vinieron acompañados de una mirada al futuro y a los ambiciosos proyectos con los que Tesla busca dejar atrás su imagen de fabricante automovilístico tradicional. Elon Musk anunció que entre 10 y 20 robotaxis comenzarán a operar este verano en Austin, Texas, donde ya compiten empresas como Waymo, propiedad de Google. A diferencia de sus rivales, que emplean sensores y radares costosos, Tesla apuesta por una tecnología basada en cámaras más sencillas y una enorme capacidad de procesamiento de datos. Otro de los anuncios fue el despliegue a mayor escala de los robots humanoides Optimus en las fábricas de la compañía a lo largo de este año. Además, Tesla prevé lanzar un nuevo modelo de vehículo de bajo coste, con un precio estimado en torno a los 25.000 dólares, durante el primer semestre. El objetivo es claro: impulsar las ventas y ampliar su base de clientes. Todos estos desarrollos estarán interconectados mediante inteligencia artificial, lo que permitirá que los sistemas aprendan entre sí y generen ventajas competitivas en eficiencia y costes. En teoría, esta sinergia tecnológica debería traducirse en una mejora de la rentabilidad. Los planes, sin duda, son ambiciosos y prometedores, pero solo el tiempo dirá si estos anuncios se materializan o si volverán a quedarse en promesas.

Musk se centrará más en la empresa El factor más llamativo, y posiblemente el que terminó por suavizar el impacto de los resultados de Tesla, fue el propio Elon Musk. En los últimos meses, el empresario ha estado profundamente involucrado en la política estadounidense, colaborando estrechamente con Donald Trump y encabezando la oficina DOGE, una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos orientada a reducir el gasto público y fomentar el ahorro. Esta colaboración ha afectado a la imagen no solo del empresario, sino también a la de Tesla, que se ha visto envuelta en varios boicots por parte de los usuarios críticos con su CEO. Además, y aunque tanto Musk com Trump hayan declarado públicamente que DOGE haya sido un éxito, los datos muestran que el gasto gubernamental no sólo no se redujo, sino que incluso ha superado los niveles de años anteriores. Además, la iniciativa apenas afectó las partidas presupuestarias de mayor peso, limitándose a recortes menores y simbólicos. En este contexto, Musk ha decidido restarle protagonismo a su papel en DOGE para centrarse más en Tesla y en las demás compañías que lidera. Según ha afirmado, no abandonará por completo su labor en la oficina DOGE y seguirá dedicándole uno o dos días a la semana. No obstante, asegura que su tarea principal ya está hecha y que es momento de volcar más atención en Tesla, una empresa que, él mismo reconoce, atraviesa actualmente numerosos desafíos. Opinión del departamento de analistas de XTB sobre los resultados de Tesla El contexto incierto que rodea a Tesla requiere de una gestión precisa y consciente por parte de su CEO, hecho que no se ha producido en los últimos meses. No obstante, es atrevido pensar que los malos resultados de la compañía se deben únicamente a la falta de liderazgo de Elon Musk. Los vehículos de Tesla no logran competir en un mercado cada vez más competitivo y con un aumento considerable de los agentes. Son numerosos los competidores que se suman a la ola de los coches eléctricos y sus resultados son considerablemente mejores que los de Tesla, como el caso del fabricante chino BYD. Tesla registró una caída del 9 % en ventas respecto al trimestre anterior y un aumento en los gastos operativos, especialmente en I+D, que redujo su margen de beneficio neto al 3%, lejos del 7% previsto. El margen EBITDA ajustado se situó en 14,6%, por debajo del 15% estimado, lo que deja a Tesla en una posición vulnerable ante posibles políticas arancelarias. ¿Qué suponen estos datos? El mal desempeño en ventas y el aumento de costes pone en jaque los márgenes de Tesla y le permite poco margen de maniobra ante situaciones críticas, como las que se auguran con la guerra comercial. A pesar de que los temidos aranceles de Donald Trump parecen moderarse tras semanas de incertidumbre, lo que podría aliviar la presión sobre los costes de Tesla y mejorar sus márgenes operativos a futuro, actualmente la compañía muestra signos de desaceleración. Además, a pesar de que Tesla insiste en que es mucho más que una empresa de automóviles, el mercado aún la valora principalmente por ese negocio, que representa el 71,9 % de su beneficio bruto. No obstante, el segmento de energía y almacenamiento ha ganado terreno, pasando del 10,9 % al 24,9 % en un trimestre y superando las expectativas del mercado. El reto ahora será consolidar esa diversificación sin perder rentabilidad. ¿Serán los Robotaxis la última esperanza de Tesla? Con su negocio automotriz perdiendo terreno, Tesla apuesta por liderar el nuevo mercado de los robotaxis como vía para recuperar sus márgenes. Su estrategia de competir en costes, frente a rivales que usan tecnologías más caras, podría darle una ventaja clave. Desde XTB pensamos que Tesla podría estar aproximándose a un punto de inflexión crítico que definirá su modelo de negocio y porvenir futuro. La compañía debe hacer reestructuraciones financieras y establecer estrategias claras que le permitan competir en el sector de los coches eléctricos o abandonar dicho sector y aceptar su desventaja. En este contexto, será interesante observar las decisiones estratégicas que se tomarán en relación con el segmento de la energía (el que más crece de la compañía) y de los datos (almacenamiento y uso para herramientas de inteligencia artificial). Desde luego, Tesla está tocada, pero ni mucho menos hundida. ¿Será capaz de sobreponerse de los duros golpes de este inicio de 2025? Todo dependerá del compromiso de Elon Musk y la calidad de sus decisiones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.