El Ibex 35 corrige con fuerza

El Ibex 35 ha comenzado la jornada de hoy con caídas de más de medio punto porcentual y en general Europa, salvo el FTSE 100 inglés está sufriendo la incertidumbre del cierre del gobierno americano del día de ayer. Aunque no debería afectar directamente, la realidad es que este tipo de eventos políticos no ayuda a crear un clima de confianza en las bolsas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria siguen de dulce después de la presentación de resultados de ayer en la que consiguió un incremento de sus ingresos del 59%. Esto está alimentando posiblemente el cierre de cortos, ya que las cifras de la compañía se siguen beneficiando de un precio de la electricidad con respecto al año pasado. Rovi también continúa al alza después de la noticia de ayer sobre la compra de una planta en Estados Unidos. En definitiva, las compañías que están en verde hoy son las que ayer ya tuvieron una buena jornada.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Indra corrigen después de que Escribano haya nombrado consejera independiente de la compañía a una consejera de Renfe que la prensa afirma que es de confianza del ministro de transporte Óscar Puente. Esto se interpreta de nuevo como un movimiento relacionada con la política, lo que no gusta nada al mercado. Por su parte, Sabadell y BBVA también caen después de que David Martinez, uno de los accionistas de referencia de Sabadell, haya aceptado la OPA.

