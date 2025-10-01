El Ibex 35 corrige con fuerza

El Ibex 35 ha comenzado la jornada de hoy con caídas de más de medio punto porcentual y en general Europa, salvo el FTSE 100 inglés está sufriendo la incertidumbre del cierre del gobierno americano del día de ayer. Aunque no debería afectar directamente, la realidad es que este tipo de eventos políticos no ayuda a crear un clima de confianza en las bolsas.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria siguen de dulce después de la presentación de resultados de ayer en la que consiguió un incremento de sus ingresos del 59%. Esto está alimentando posiblemente el cierre de cortos, ya que las cifras de la compañía se siguen beneficiando de un precio de la electricidad con respecto al año pasado. Rovi también continúa al alza después de la noticia de ayer sobre la compra de una planta en Estados Unidos. En definitiva, las compañías que están en verde hoy son las que ayer ya tuvieron una buena jornada.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Indra corrigen después de que Escribano haya nombrado consejera independiente de la compañía a una consejera de Renfe que la prensa afirma que es de confianza del ministro de transporte Óscar Puente. Esto se interpreta de nuevo como un movimiento relacionada con la política, lo que no gusta nada al mercado. Por su parte, Sabadell y BBVA también caen después de que David Martinez, uno de los accionistas de referencia de Sabadell, haya aceptado la OPA.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.