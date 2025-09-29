Las acciones de Indra caen por nuevos rumores de compras

Las acciones de Indra (IDR.ES) caen en el día de hoy un 0,7% y han llegado a ser por momentos las que mayor descenso se anotaban dentro del selectivo español. En cualquier caso, según informa Expansión, Indra podría estar estudiando la compra de otra compañía.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Indra podría estar estudiando la compra de Tecnobit
Indra sigue en su proceso de transformación, impulsando su segmento de Defensa. En ese contexto, la compra de Tecnobit, especializada en la fabricación de tecnología de visión inteligente, tiene sentido económico. Aunque no sabemos de qué precio estaríamos hablando, lo cierto es que Tecnobit encajaría en los planes de la compañía por ser una filial del Grupo Oesía que ha experimentado un sano crecimiento.
La clave es que de esta manera Indra contaría con una empresa que desarrolla y fabrica dichas herramientas, sin tener que depender de otros actores. En cualquier caso, el mercado sigue muy pendiente a la fusión con EM&M, ya que sigue siendo una fuente de potencial conflicto de intereses.
El problema que se puede encontrar Indra en esta estrategia de compras es que los vendedores inflen el precio al saber que la compañía está decidida sí o sí a crecer en este mercado.
Las acciones de Indra suben un 125% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.