Las acciones de Indra caen por nuevos rumores de compras

Las acciones de Indra (IDR.ES) caen en el día de hoy un 0,7% y han llegado a ser por momentos las que mayor descenso se anotaban dentro del selectivo español. En cualquier caso, según informa Expansión, Indra podría estar estudiando la compra de otra compañía.

Indra podría estar estudiando la compra de Tecnobit

Indra sigue en su proceso de transformación, impulsando su segmento de Defensa. En ese contexto, la compra de Tecnobit, especializada en la fabricación de tecnología de visión inteligente, tiene sentido económico. Aunque no sabemos de qué precio estaríamos hablando, lo cierto es que Tecnobit encajaría en los planes de la compañía por ser una filial del Grupo Oesía que ha experimentado un sano crecimiento.

La clave es que de esta manera Indra contaría con una empresa que desarrolla y fabrica dichas herramientas, sin tener que depender de otros actores. En cualquier caso, el mercado sigue muy pendiente a la fusión con EM&M, ya que sigue siendo una fuente de potencial conflicto de intereses.

El problema que se puede encontrar Indra en esta estrategia de compras es que los vendedores inflen el precio al saber que la compañía está decidida sí o sí a crecer en este mercado.

Las acciones de Indra suben un 125% en este 2025.

