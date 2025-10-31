El Ibex 35 corrige en otra importante sesión de resultados

- El Ibex 35 disminuye un 0,15% hasta el soporte de 16.000 puntos
- Llegamos al ecuador de las presentaciones, con 16 de las cotizadas con su informe presentado
La linealidad del informe de inflación preliminar en la Eurozona no ha tenido impacto en el Ibex 35, ya que el dato de 2,1% iguala las expecativas del mercado situándose muy cerca del objetivo que se marca el Banco Central Europeo. Por ello, los inversores del Ibex 35 han virado el foco, de los datos macro a los resultados trimestrales, con Caixabank, Unicaja y Mapfre como protagonistas del día de hoy, al mismo tiempo que el mercado sigue digiriendo los resultados presentados al cierre de la sesión de ayer por Puig. El Ibex 35 retrocede un 0,15% hasta el soporte de 16.000 puntos.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Puig se disparan casi un 10% por los resultados publicados anoche al cierre de la sesión del Ibex 35. Los accionistas toman aire en la empresa de fragancias tras corregir un 50% desde su salida a bolsa. Fluidra aumenta su cotización en un 1,36% tras sus resultados de ayer, en los que volvió a crecer en todas las regiones en el que es su trimestre más fuerte del año. Solaria repunta por encima del 1% tras dejar atrás la volatilidad asociada a los short-squeeze.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Indra lidera las caídas del Ibex 35, tras generar dudas entre los inversores por el incremento de inversión en su nueva división, IndraMind. Por su parte, Telefónica también sufre una importante corrección (-2,54%) tras anunciar un recorte de dividendo que rompe con su política de retribución habitual al accionista. Esta rebaja del dividendo de la "teleco" española es la cuarta en los últimos 30 años. Por su parte, el sector financiero sufre tras presentar resultados. Unicaja retrocede un 2,05%, y Mapfre prácticamente lo mismo tras anunciar un inesperado dividendo en su presentación hace tan sólo unos minutos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Dax 40 retrocede un 0,4%
El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos en la apertura
El S&P 500 retrocede hasta los 6.800 puntos
El precio del Bitcoin muy cerca del soporte de 100.000$
