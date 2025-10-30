El precio del Bitcoin se hunde más de un 3%

El precio del Bitcoin se hunde un 3,1% intradía debido principalmente a dos factores: el mensaje de la Fed de que probablemente no habrá más recortes este año, y la reacción dubitativa tras la reunión entre Trump y Xi Jinping en la que faltan detalles claros sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Esta combinación está geenrando incertidumbre y los inversores han optado por "vender la noticia", provocando una corrección en Bitcoin y en todo el mercado cripto.

El precio del Bitcoin roza mínimos

En concreto, el precio de Bitcoin está cayendo por los 108.000 dólares, mientras que Ethereum y otras criptomonedas también corrigen en porcentajes similares. El volumen de las operaciones del mercado ha aumentado en una señal de nerviosismo y la capitalización total fluctúa en mínimos mensuales, sin recuperar el flash crash de inicios de octubre.

El mercado de criptomonedas ha visto numerosos movimientos de posiciones apalancadas en las últimas semanas, lo que amplifica caídas rápidas cuando hay eventos macro de alta incertidumbre. En este escenario, las declaraciones de Jerome Powell en la rueda de prensa celebrada ayer tras la reunión de la Fed, en la que se anunció un nuevo recorte de tipos, están haciendo mella en las criptomonedas. El presidente de la Reserva Federal ha anunciado que no espera bajar más los tipos en lo que queda de año, pese a las expectativas del mercado, lo que ha enfriado las expectativas de mayores estímulos, generando cautela en los mercados de riesgo. Además, la falta de claridad sobre los nuevos acuerdos comerciales alcanzados por Trump y Xi Jinping está manteniendo la aversión al riesgo, generando volatilidad en los mercados.

¿Cómo afecta la reunión entre Trump y Xi-Jinping?

El mercado está reaccionando con caídas ante la falta de concordancia entre los discursos de Xi-Jinping y de Trump, lo que ha llevado al precio de Bitcoin a mínimos por debajo de los 108.000 dólares no vistos desde el 23 de octubre. El tono aún es de cautela por la falta de detalles definitivos y la persistencia de factores macro negativos como las dudas sobre futuros recortes de tipos en Estados Unidos. El Bitcoin y otros criptoactivos siguen mostrando volatilidad, con un sentimiento de mercado todavía frágil pese a la mejora relativa tras la reunión. El mercado de las criptomonedas se mantiene con una elevada sensibilidad a las noticias macroeconómicas y geopolíticas.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en Bitcoin?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo. Un ejemplo para replicar el precio del Bitcoin es el (XXBT.DE) . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.