El Ibex 35 destaca en Europa

El Ibex 35 ha logrado cerrar en positivo una jornada que comenzó con dificultades y en la que el resto de los mercados europeos terminaron en números rojos, a pesar de las fuertes caídas de dos importantes compañías españolas. Movimientos en el Ibex 35 Las acciones de Iberdrola han liderado las subidas en el Ibex 35 tras colocar cerca de 400 millones de euros en bonos verdes. El sector bancario también registró avances, incluso con la caída en las rentabilidades de la deuda pública durante el día, para terminar la semna en positivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las mayores caídas destacó Puig, que ha descendido más de un 5% debido a informes que reducen las perspectivas de crecimiento del sector del lujo, lo que afectó considerablemente a sus acciones. Además, este descenso pudo haber sido impulsado por el cierre de posiciones de algún inversor relevante. También IAG ha sufrido una corrección superior al 2%, que en momento superaba el 3%, afectada por el cierre temporal del aeropuerto de Heathrow debido a un incendio en una estación de energía que impactó sus sistemas operativos. Europa y Wall Street en rojo En Europa, el DAX alemán fue el más perjudicado, con Rheinmetall cayendo nuevamente cerca del 3%. En el CAC 40, las empresas del sector del lujo también sufrieron descensos, con L’Oréal perdiendo más de un 2%, lejos de las caídas de Puig. En Wall Street, Nike destaca entre las caídas tras presentar anoche resultados que superaron las previsiones de los analistas, pero con unas expectativas para el próximo trimestre que no convencieron al mercado, lo que llevó a una proyección de menores ingresos y reducción de márgenes. Por su parte, Micron se desploma después de que su directiva advirtiera sobre un deterioro en los márgenes previstos. Además, hoy coincide la denominada “triple hora bruja”, con el vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones, lo que suele generar volatilidad en los mercados. En el mercado de materias primas, el oro perdió un 1% de su valor, mientras que el bitcoin retrocedió un 0,3%. El petróleo también se depreció, con el Brent acercándose a los 71 dólares. En cuanto al mercado de divisas, el dólar recuperó algo de terreno frente al euro, situándose en 1,082.

