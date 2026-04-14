El Ibex 35 se anota subidas sólidas, en torno al 0,70%, en el inicio de la sesión de hoy después de que anoche Trump dijera que Irán aún quiere negociar y por su parte Israel podría iniciar negociaciones con el Líbano. Sin embargo, tanto el Ibex como el resto de índices europeos están subiendo menos de lo que lo han hecho los índices asiáticos, debido probablemente al apalancamiento que vemos en índices como el Kospi, que incrementan tanto las subidas como las caídas. En cualquier caso, las bolsas siguen pendiente a un conflicto que de inicio iba a durar unas dos semanas y ya va más de un mes.

Empresas que más suben del Ibex 35

ACS es la empresa más alcista del Ibex 35 y podemos achacarlo a varios motivos. Por un lado, ACS ha conseguido un contrato para una fase de la construcción de una nueva línea del metro de Praga por un valor de unos 1.230 millones de euros. ACS ha acudido con otros socios. Además, también hay que añadir que ayer otros valores relacionados con los centros de datos subieron con fuerza, como fue el caso de Oracle, lo que anima a ACS por su exposición creciente al sector. Sin embargo, las alzas podrían ser principalmente porque Morgan Stanley ha mejorado su precio objetivo. Cellnex también sube hoy, en parte por la caída de los rendimientos de la deuda pública y por otro lado porque según informa Reuters estaría en negociaciones con Manulife Investment Management (una empresa aseguradora y de servicios financieros) para vender su negocio en Suiza como parte de su reorganización.

Otros valores como Indra o Acerinox suben alrededor del 2%. En el caso de Indra, parece que la directiva está decidida a acabar con la división interna y también parece que la fusión con EM&E podría seguir adelante.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es muy reducida y apenas vemos movimientos relevantes, lo que muestra el optimismo generalizado en el día de hoy.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.