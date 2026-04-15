- El Ibex 35 no tiene una buena apertura
- IAG repunta
- Inditex y Puig se ven perjudicadas por las caídas del lujo
- BBVA tiene cambio en sus requisitos de capital
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El Ibex 35 empieza la sesión de hoy con dudas a pesar de que en teoría hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El problema es que se ha dicho esto tantas veces que ya pierde poder de impacto en los mercados. Además, tenemos que señalar que estamos en plena temporada de resultados y aunque en Ibex 35 no hemos tenido el pistoletazo de salida, en Europa y Estados Unidos ya estamos teniendo cifras relevantes.
Empresas que más suben del Ibex 35
IAG es la compañía más alcista de la sesión. El valor sube algo más del 1% y aunque no son subidas muy destacadas, muestra cierto optimismo debido a que los precios del petróleo se están ya ubicando por debajo de los 100$ el barril. Además, la empresa es considerada por el consenso de analistas como uno de los operadores más eficientes. El resto de valores al alza del Ibex 35 es bastante variado, con Colonial y Unicaja teniendo una buena jornada. En cuanto al banco malagueño, los inversores están prestando mucha atención a las posibles operaciones corporativas, después de que admitiera en un comunicado a la CNMV que estaba en conversaciones con Wizink. La entidad ya admitió en la presentación de su plan estratégico que esta era una posible opción, aunque de momento está todo en una fase muy temprana. El objetivo sería incrementar su cuota de mercado en el segmento de hipotecas y consumo, donde sigue por debajo de otras grandes entidades españolas.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la parte baja de la tabla se encuentra Inditex. La compañía se está viendo afectada por la negatividad del sector del lujo, después de que Kering y Hermès hayan decepcionado a los inversores con sus resultados trimestrales. El problema se ha concentrado en Oriente Medio, muy impactado por el conflicto. Ante el aumento de los costes del petróleo y la tensión militar en la zona, los consumidores han preferido retrasar sus gastos y esto también afecta a los clientes con más poder adquisitivo. Por su parte, BBVA también cae, después de que ayer por la tarde, cuando el mercado estaba cerrado, reportara que el Banco de España le había elevado ligeramente el requisito de volumen propio y pasivos admisibles frente a los activos ponderados por riesgo. Otros valores cíclicos también se anotan ligeras caídas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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