El Ibex 35 echa el freno entre las caídas de Europa

Los mercados se topan con un freno en su intento de seguir marcando récords y permanecen atentos a nuevos factores que reaviven el impulso alcista. El Ibex 35 cierra a la baja y se sitúa por debajo de los 15.200 puntos, lastrado por la mayoría de valores del índice.

Movimientos en el Ibex 35

La banca encabeza los descensos en la antesala de la reunión de la Reserva Federal, donde se espera el primer recorte de tipos del año. Banco Sabadell destaca negativamente, penalizado por informes negativos y las dudas en torno a la OPA en curso, que en caso de ser rechazada podrían lastrar su comportamiento durante las próximas semanas.

Ni siquiera las utilities, habituales refugios en épocas de volatilidad, logran escapar de las pérdidas. El repunte salarial en Europa, superior a lo anticipado, refuerza la idea de que los bancos centrales podrían endurecer su rumbo monetario. Christine Lagarde ya advirtió recientemente que el ciclo de desinflación había concluido, lo que está impulsando el rendimiento de los bonos. En este marco, Acciona se ve castigada adicionalmente tras un informe de Citi que cuestiona su proyección futura, a lo que se suma la incertidumbre política vinculada al caso Koldo.

Otros mercados

En Wall Street se instala una tensa calma antes de la reunión de mañana. En el plano económico hoy se han publicado unos datos de ventas minoristas por encima de lo esperado, lo cual puede añadir una mayor presión a la FED en los próximos meses en un escenario de subida de inflación, ya que el consumidor estadounidense parece estar de buen ánimo. En este caso al contrario de lo acontecido en las últimas semanas, las buenas noticias se podrían convertir en malas noticias, ya que si bien estas cifras no impedirán que la Fed recorte los tipos mañana, reducen algunas de las esperanzas de una postura moderada a largo plazo.

El tecnológico continúa siendo el motor de los índices estadounidenses, pero un S&P 500 excluyendo este sector ha ganado un 13% en el último año, mientras que sus beneficios solo han crecido un 6,4%.

En el frente corporativo, Oracle sube impulsada por especulaciones de que podría adquirir TikTok, mientras que Tesla avanza gracias a que Elon Musk compró mil millones de acciones, su primera gran operación desde 2020.

En materias primas, el oro renueva máximos apoyado en la debilidad del dólar, las críticas de Trump hacia la Fed y las expectativas de recortes de tipos.

Por su parte, el euro se revaloriza con fuerza frente al dólar, acercándose a su techo anual y sumando ya un 14% de subida en lo que va de año.