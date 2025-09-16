📉¿Por qué caen las acciones de Acciona?

Las acciones de Acciona (ANA.ES) son una de las más bajistas del Ibex 35 en el día de hoy y sus caídas han llegado a superar el 2%. Aunque no son grandes descensos, son mayores al del resto del selectivo con diferencia. La clave de esta bajada la vemos en una rebaja de precio objetivo por parte de una reconocida casa de análisis. ¿Cuáles son los motivos?

Citi rebaja el precio objetivo de Acciona

Citi ha rebajado tanto el precio objetivo como su recomendación para Acciona. En concreto, su nuevo precio objetivo se ubica en los 135 euros por acción, frente a los 141 euros anteriores, lo que supone una rebaja de algo más del 4%. Además, esto implica que la compañía vale para Citi casi un 20% menos de lo que cotiza actualmente. Por otro lado, su recomendación ha pasado de "neutral" a "vender", lo que contrasta con la importante subida que acumulan las acciones de Acciona en este 2025.

Citi señala las investigaciones por corrupción

Como ya tuvimos ocasión de explicar, Acciona se vio salpicada por el "caso Koldo", lo que provocó caídas en sus acciones y sigue provocando cierto rechazo entre muchos inversores. En este caso, Citi señala las investigaciones a las que se está sometiendo a Acciona como uno de los motivos de la rebaja, debido al riesgo implícito. Esto es algo que ya hemos comentado en numerosas ocasiones, y es que los inversores rehuyen este tipo de riesgos "políticos" a no ser que se ofrezca un gran descuento, lo que no es el caso. Además, el analista señala que el precio ya recoge el crecimiento en la concesión de activos hasta 2031, pero que la mayoría de estos activos están aún en construcción, lo que significa que todavía no podrá explotarlos.

Actualmente, Bloomberg recoge 5 recomendaciones de "comprar" para Acciona, 3 "mantener" y 7 "vender". En cuanto al precio objetivo medio de las acciones de Acciona, este se ubica en los 158,64 euros la acción, lo que supone una sobrevaloración del 4,3% desde precios actuales.

Las acciones de Acciona suben un 47% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

