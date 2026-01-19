El Ibex 35 empieza con fuertes caídas

El Ibex 35 empieza la sesión con fuertes caídas y la negatividad en Europa es generalizada. En esta ocasión las tensiones entre algunos países de la UE y Estados Unidos sí que están afectando a las bolsas, después de que Trump haya hecho una serie de declaraciones bastante preocupantes sobre la UE Groenlandia, más allá de la de los aranceles, en las que el presidente americano reclamaba la isla más grande del mundo con una actitud muy despectiva hacia la Unión Europea.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra son las más alcistas del Ibex 35, con subidas de más del 2%. Este movimiento era bastante esperable dado que la sesión de hoy está descontando las tensiones surgidas este fin de semana con respecto a Trump y la UE sobre Groenlandia. Lo cierto es que estos acontecimientos dejan a la UE una conclusión bastante clara: Estados Unidos no es ya ese socio incondicional de hace unos años. Si quiere seguir con las mismas alianzas, tendrá que someterse a las presiones de Trump, aunque ni con esas parece que el presidente americano va a estar contento. Por tanto, la alternativa es tener un aparato de defensa fuerte e independiente, y ahí es donde entran las empresas como Indra.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del selectivo español está copada por Solaria, que está sufriendo de nuevo incrementos en las posiciones cortas. Además, Enagas también sufre correcciones por un recorte de recomendación y precio objetivo por parte de Morgan Stanley. En cualquier caso, las empresas en negativo son la mayoría del Ibex y no tienen por qué atender a factores específicos, sino al sentimiento del mercado en el día de hoy. Un ejemplo de ello es la banca, que cotiza toda en rojo.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

