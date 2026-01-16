Las acciones de Indra se disparan un 5%🚀

Las acciones de Indra están despegando más de un 5% en los primeros compases de la sesión después de una gran noticia para la compañía que casualmente no tiene nada que ver con el segmento de defensa. El espaldarazo para el resto de líneas de negocio de Indra viene de la firma de un contrato para administrar el metro de Londres. ¿Cómo impacta esto en la compañía?

Las acciones de Indra se disparan por el contrato con el metro de Londres

Si bien esto era ya una negociación conocida por el mercado desde octubre del 2025, se encontraba en una situación de parón por reclamaciones de otras compañías. Sin embargo, ayer se volvió a dar marcha al proceso, lo que significa que Indra firmará un contrato para la administración de la venta de billetes y el control de accesos de todo el transporte público de Londres. Este incluye el metro, pero también los tranvías, autobuses y cercanías. En principio, el periodo mínimo es de 7 años, hasta el 2034, pero se podría prorrogar durante otros 5 años. El valor del contrato es de 524 millones de libras, pero puede ampliarse hasta más de 845 millones de libras.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España

Desde XTB pensamos que es una gran noticia para Indra y muestra que aunque actualmente el mercado se fije principalmente en el segmento de defensa, el resto de líneas de negocios sigue funcionando y mostrándose muy competitiva en sus respectivos mercados. Creemos que aunque el foco está en defensa, la compañía no debe descuidar el resto de segmentos, ya que le dan una diversificación que otras empresas del sector no tienen. Esto puede suponer un "salvavidas" si el boom por las acciones de defensa desaparece.

Las acciones de Indra suben un 22% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

