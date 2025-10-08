- El Ibex 35 se anota subidas
- Las acereras despegan
- El Ibex 35 se anota subidas
- Las acereras despegan
El Ibex 35 ha comenzado con fuerza la sesión del miércoles y sube casi un 0,4%, a diferencia de las suaves subidas del resto de Europa e incluso caídas del AEX neerlandés. Hoy tampoco tenemos datos macro, pero sí algunas noticias regulatorias que afectan a compañías del Ibex. En cualquier caso, los inversores ya podrían estar empezando a tomar posiciones para la temporada de resultados, que comenzará la semana que viene.
Empresas que más suben del Ibex 35
Dentro del Ibex 35 destacan de nuevo las acereras, con la confirmación de que la UE quiere alzar el arancel al acero al 50%, además de reducir las cuotas a partir de las cuales se aplica este arancel. Aunque esto es algo que parecía descontado por las filtraciones de las últimas semanas, están teniendo un impacto positivo en las cotizaciones de hoy. Por su parte, las acciones de Indra también repuntan, a pesar de que la ministra de defensa se ha pronunciado con preocupación por el retraso en la entrega de un encargo de blindados.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja del Ibex 35 es bastante reducida y apenas encontramos 8 valores. La más bajista es Rovi, que cae más del 1%, mientras que el resto de acciones están recortando ligeramente menos de un 0,2%. Hoy podemos hablar de un inicio de sesión muy optimista en la bolsa española a pesar de grandes catalizadores.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El oro y los índices retroceden, mientras el dólar repunta 💵
El oro y los índices retroceden, el dólar rebota 💲
El Ibex 35 cae por debajo de los 15.600 puntos
Las acciones de Delta Air Lines despegan tras la publicación de resultados ✈️
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.