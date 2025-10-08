El Ibex 35 ha comenzado con fuerza la sesión del miércoles y sube casi un 0,4%, a diferencia de las suaves subidas del resto de Europa e incluso caídas del AEX neerlandés. Hoy tampoco tenemos datos macro, pero sí algunas noticias regulatorias que afectan a compañías del Ibex. En cualquier caso, los inversores ya podrían estar empezando a tomar posiciones para la temporada de resultados, que comenzará la semana que viene.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 destacan de nuevo las acereras, con la confirmación de que la UE quiere alzar el arancel al acero al 50%, además de reducir las cuotas a partir de las cuales se aplica este arancel. Aunque esto es algo que parecía descontado por las filtraciones de las últimas semanas, están teniendo un impacto positivo en las cotizaciones de hoy. Por su parte, las acciones de Indra también repuntan, a pesar de que la ministra de defensa se ha pronunciado con preocupación por el retraso en la entrega de un encargo de blindados.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es bastante reducida y apenas encontramos 8 valores. La más bajista es Rovi, que cae más del 1%, mientras que el resto de acciones están recortando ligeramente menos de un 0,2%. Hoy podemos hablar de un inicio de sesión muy optimista en la bolsa española a pesar de grandes catalizadores.

Fuente: Plataforma de XTB

