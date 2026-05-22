El Ibex 35 empieza la última sesión de la semana con fuerza

El Ibex 35 empieza la jornada en verde y anotándose subidas de medio punto porcentual. Deja a un lado los miedos de ayer y va de camino a tener una gran semana. Se habla de nuevo de un acercamiento de posturas entre Estados Unidos e Irán, lo que despierta el ánimo de los inversores.

Empresas del Ibex 35 que más suben

La parte alta del Ibex 35 está copada por Solaria, que en los últimos días está experimentando una alta volatilidad, después de presentar sus cifras a comienzos de semana y provocar un gran rally, el movimiento se ha suavizado. Recordemos que es una empresa en la que los cortos también han jugado siempre un papel importante, por lo que es normal que veamos movimientos de este tipo en un valor como Solaria. BBVA o Inditex también están copando la parte alta.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 vemos a Puig. La compañía anunció ayer por la noche que después de las conversaciones con Estèe Lauder, no se realizará la fusión. Esto a corto plazo provoca la corrección del movimiento que se produjo cuando se anunciaron las conversaciones. Es decir: las acciones de Estèe Lauder repuntan con fuerza recuperando el terreno perdido tras el anuncio y las de Puig corrigen todo lo subido tras el mismo. Esto es natural en este tipo de operaciones donde el comprador debe integrar la empresa comprada en su negocio. Nosotros pensamos que no es un mal final para las negociaciones: la clave desde el comienzo era el precio al que se produjera la operación y es mucho mejor para los accionistas no infravalorar la compañía. Vender Puig por debajo de 22€ supone perder demasiado potencial, por lo que pensamos que la familia fundadora ha hecho lo correcto en no regalar la compañía. Otros valores como Repsol o ACS también caen, pero los descensos son muy moderados.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.