El Ibex 35 gana ritmo al comienzo de la sesión

El Ibex 35 empieza con buen pie el comienzo de sesión y se anota subidas de alrededor de medio punto porcentual, bastante en línea con el resto de índices europeos. En Asia el sentimiento ha sido positivo y también lo está siendo en los futuros de los índices americanos, por lo que las bolsas hoy están al alza a pesar de que aún no se ha establecido de manera oficial el fin del cierre de gobierno.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria y de Acciona Energía recuperan parte del terreno perdido ayer y se posicionan como las más alcistas del Ibex 35, con Solaria además sufriendo un incremento de posiciones cortas por parte de los bajistas. En cualquier caso, se están moviendo de manera similar en los últimos días. Por otro lado, Cellnex o Acciona también repuntan, esta última influida por las subidas de su filial. Caixa repunta un 1%, con el sector bancario teniendo un buen comportamiento.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Telefónica están cayendo por el esperado anuncio de un nuevo ERE, lo que sigue empujando a la acción a la baja después de que sus resultados y, sobre todo, el recorte del dividendo causara una importante fuga de posiciones. Las acciones de Repsol también corrigen, con Podemos atacando a la empresa para nacionalizarla. El mercado no le da mucha credibilidad a esta posibilidad, pero igualmente la incertidumbre nunca ayuda.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

