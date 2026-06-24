El Ibex 35 lidera en Europa gracias al turismo

El Ibex 35 vuelve a situarse entre los índices más sólidos de Europa en una jornada marcada por la cautela en los mercados internacionales. Mientras Wall Street continúa ajustando posiciones tras la reciente corrección de las compañías tecnológicas, el selectivo español encuentra apoyo en sectores que se benefician directamente de la caída del petróleo y de unas perspectivas económicas más favorables.

Durante las últimas semanas, los inversores habían mostrado preocupación por el impacto que un petróleo más caro podría tener sobre la inflación y sobre las decisiones de los bancos centrales. Sin embargo, el escenario ha cambiado de forma significativa. La fuerte corrección del crudo está reduciendo los costes energéticos para consumidores y empresas, mejorando las perspectivas de crecimiento económico y favoreciendo el crecimiento económico, especialmente a economías importadoras de energía como la española.

Los motivos del comportamiento del Ibex 35

El buen comportamiento relativo del Ibex 35 está apoyado principalmente por los valores relacionados con el turismo. Compañías como Aena e IAG continúan recuperando terreno gracias al descenso del precio del petróleo, un factor especialmente relevante para el sector aéreo por su impacto directo sobre los costes operativos.

La caída del barril también está mejorando las expectativas sobre el consumo y la actividad económica, favoreciendo a compañías vinculadas al ciclo económico. Este entorno ha permitido que el Ibex 35 destaque frente a otros índices europeos más expuestos a los sectores industriales o tecnológicos.

Indra lidera las caídas dentro del Ibex 35

A pesar del buen comportamiento general del selectivo, no todas las compañías han conseguido sumarse a las subidas. Indra se ha situado entre los valores más castigados de la jornada después de que trascendiera que el gobierno alemán estaría valorando cancelar el programa F126, considerado uno de los proyectos más ambiciosos de Europa.

Aunque el contrato no afectaba directamente a la compañía española, la noticia ha generado dudas sobre las perspectivas del conjunto del sector defensa europeo. Si las inversiones militares terminan siendo inferiores a las previstas, el mercado teme que aumente la competencia por los contratos y que los gobiernos prioricen a sus compañías nacionales.

Wall Street rota sectores mientras espera a Micron

Mientras el Ibex 35 se beneficia de la caída del petróleo, en Estados Unidos continúa desarrollándose una importante rotación sectorial. Gran parte de las ganancias registradas este año han estado impulsadas por las compañías de inteligencia artificial, semiconductores y memoria, mientras que otros sectores habían quedado rezagados.

De hecho, durante buena parte de la sesión más de 350 compañías del S&P 500 cotizaban en positivo mientras el índice apenas mostraba movimientos. Este comportamiento refleja que parte del capital está abandonando los segmentos con mayores valoraciones para buscar oportunidades en otros sectores del mercado.

La atención de los inversores se centra ahora en Micron. Los resultados del fabricante de memorias son considerados una de las principales referencias para evaluar si el actual ciclo de inversión en inteligencia artificial mantiene intacta su fortaleza.

El oro pierde fuerza por la Fed y Japón

En otros mercados, el oro continúa sufriendo la presión de unos tipos de interés reales cada vez más elevados. Los inversores empiezan a asumir que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo debido a la fortaleza de la economía estadounidense y a la resistencia de la inflación.

Además, la fortaleza del dólar está reduciendo parte del atractivo del metal precioso. Históricamente existe una relación inversa entre ambos activos, ya que un dólar más fuerte encarece la compra de oro para los inversores internacionales.

A esta presión se suma Japón. El Banco de Japón mantiene abierta la puerta a nuevas subidas de tipos tras décadas de dinero barato. Este cambio supone una posible retirada de liquidez global que afecta especialmente a activos que se beneficiaron durante años de unas condiciones financieras extraordinariamente expansivas.

La combinación de unos tipos reales más elevados en Estados Unidos, un dólar fuerte y una menor liquidez global está favoreciendo que parte de los flujos abandonen los metales preciosos para dirigirse hacia activos que vuelven a ofrecer rentabilidades atractivas.