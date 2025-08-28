El Ibex 35 mantiene los 15.000 puntos

El Ibex 35 recupera la senda positiva y cierra la sesión de hoy con subidas a pesar de que en Europa el ánimo ha sido mixto y en Wall Street hemos visto dudas. El selectivo español logra mantenerse en los 15.000 puntos y salva un nivel psicológico importante.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del selectivo español la banca ha tenido un gran comportamiento y ha recuperado algo del terreno perdido en los dos últimos días. Santander ha liderado la sesión, con subidas de más del 2% y parece que los inversores ven con otros ojos la influencia de la situación en Francia en la banca española. Solaria ha continuado las alzas, aunque las subidas de hoy se han ubicado alrededor del 1%. Puig ha estado en la parte alta de la tabla pero se ha desinflado ligeramente para acabar con subidas superiores al 1%. Aunque no ha sido de las que mayor subida han experimentado, hay que destacar la recuperación de Indra, que a comienzos de la jornada se veía salpicada por el conflicto entre Francia y Alemania por controlar el proyecto de los nuevos aviones de combate y en la que la compañía española está también involucrada. Indra tiene poca influencia, pero los potenciales retrasos afectarán a la empresa.

Por la parte baja han destacado compañías como Telefónica o Naturgy, pero no hemos visto grandes variaciones.



Otros mercados

En Europa el CAC francés sigue recuperando terreno y se anota una subida de alrededor del 0,2%, con el lujo de nuevo ayudando al impulso alcista. Otra compañía que ha destacado ha sido Pernod Ricard, que ha presentado resultados y batido ligeramente las expectativas. En Wall Street los índices se animan a medida que avanza la sesión, con subidas del Nasdaq 100 a pesar de la debilidad de Nvidia. Los resultados que presentó ayer Nvidia batieron ligeramente las expectativas pero no convencieron al mercado. La compañía ya está experimentando una ralentización de los ingresos e incluso un ligero deterioro del margen, lo que sumado a la incertidumbre de vender en China pesó sobre el ánimo inversor. Nvidia cada vez tiene más complicado convencer al mercado porque la capacidad del sector está llegando a su límite. El Dow Jones por su parte se anota suaves caídas.

El VIX sigue descendiendo y se ubica en 16,5 puntos, lo que indica que los inversores esperan meses de baja volatilidad. Por su parte, el bitcoin ha repuntado un 1,46% y ha superado ampliamente al oro, que ha subido alrededor del 0,3%. El crudo se mantiene cerca de los 67 dólares y el dólar gana algo de terreno frente al euro.