La jornada estuvo dominada por la divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, que esta vez cobró una relevancia excepcional. Esto se debe a que el cierre parcial del gobierno estadounidense ya se ha prolongado por 24 días, convirtiéndose en el segundo más extenso de la historia. No hay señales de una pronta resolución por parte de las autoridades. Como consecuencia, muchos empleados públicos no están recibiendo su salario, y la Oficina de Estadísticas Laborales ha suspendido la publicación de la mayoría de los indicadores económicos, salvo el IPC de septiembre, que ha sido difundido con retraso.

Inflación y expectativas monetarias

El dato de inflación ha sorprendido positivamente: tanto la tasa general como la subyacente se ubicaron en el 3,0%, una décima por debajo de lo previsto. Esta moderación ha sido bien recibida por los mercados, que ahora anticipan con mayor certeza una nueva reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo miércoles 29 de octubre.

En Europa, los índices PMI han sido protagonistas. Alemania mostró solidez tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, mientras que en Francia se observó una leve mejora en la industria, pero una caída significativa en el sector servicios.

Indra lidera las subidas del Ibex 35

Indra volvió a liderar las subidas del Ibex 35 con un incremento del 2,7%, acumulando ya un impresionante 162% en lo que va del año. El mercado valora positivamente su adquisición de Hispasat e Hisdesat, lo que refuerza su posición en el ámbito de las comunicaciones satelitales de defensa. Además, se beneficia del aumento en las compras de armamento por parte de España a Estados Unidos, destinadas a Ucrania. En contraste, Puig se situó como el valor más castigado de la sesión del Ibex 35, con una caída del 0,85%.

Wall Street y el oro

Los principales índices estadounidenses abrieron al alza, con el S&P 500 alcanzando los 6.800 puntos y el Nasdaq 100 superando los 23.200 dólares. El oro, que venía acumulando pérdidas semanales y se encontraba un 6% por debajo de sus máximos, cambió de rumbo tras conocerse el favorable dato de inflación. Ahora busca superar la resistencia en los 4.150 dólares, impulsado por el constante flujo de inversión en fondos cotizados (ETFs) respaldados por el metal precioso.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

