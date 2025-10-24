El S&P 500 sube y alcanza nuevos máximos

La sesión en Wall Street abre con un tono positivo tras la acumulación de datos macroeconómicos clave. La compilación de los últimos PMI e IPC crea un panorama mixto, aunque optimista, para los mercados en cuanto a la situación económica en Estados Unidos. Los índices americanos avanzan hacia nuevos máximos, con el S&P 500 subiendo 9 décimas y el Russell 2000 ofrece el mejor rendimiento de Wall Street, con un incremento del 1,6%.

El S&P 500 toca máximos

La sesión de hoy se mantiene bajo la influencia de los datos macroeconómicos. La inflación al consumidor resultó ser inferior a lo esperado, lo que refuerza el progreso de la Reserva Federal en la lucha contra la presión sobre los precios y aumenta la probabilidad de una flexibilización de la política monetaria más rápida y potencialmente más profunda.

En paralelo, el positivo PMI indica una situación económica sólida, lo que podría impulsar a la Fed a adoptar un programa más cauteloso de recortes de tipos, especialmente si la actividad económica mantiene su ritmo sin un mayor deterioro del mercado laboral. Un factor adicional es el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, notablemente inferior a las previsiones, pero aún por encima del umbral neutral de cincuenta puntos, lo que puede interpretarse como un optimismo sostenido, aunque cauteloso, entre los hogares.

En este contexto, los inversores seguirán de cerca los rendimientos de los bonos y del dólar mientras el S&P 500 toca los 6.800 puntos.

Empresas que más suben del S&P 500

En la jornada de hoy del S&P 500, destacan las subidas de las acciones de Ford, que avanzan un 10,6%, Albemarle, que sube un 7,6%, y AMD, que se dispara un 6,6% tras conocerse los últimos avances alcanzados con IBM en materia de computación cuántica.

Empresas que más bajan del S&P 500

En el extremo contrario del índice, y con un comportamiento bajista, destacan las caídas de Deckers Outdoor, que pierde un 11,5%. Illiniois, con un retroceso del 4,5%, y VeriSign, que pierde un 7,6%, también se posicionan entre las compañías que máss bajan del S&P 500.

¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?

