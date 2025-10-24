El Nasdaq 100 supera los 23.200 puntos

El Nasdaq 100 arranca la sesión continuando la tendencia alcista que ya habían mostrado sus futuros tras la publicación de los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que han sorprendido al mercado al situarse por debajo de lo esperado. El selectivo avanza un 1,2% y se puede apreciar una ruptura exitosa del pico tras numerosos intentos durante la última semana. El precio defendió el límite inferior de la tendencia alcista, y los promedios de la EMA indican la continuación de la tendencia alcista tras superar los 23.200 puntos en esta sesión. Al igual que el Nasdaq, el S&P 500 también arranca la jornada al alza, tocando máximos.

Empresas con mayor movimiento del Nasdaq 100

AMD, con una subida del 6,6%, Constelation Energy, con un avance del 6,5%, y Applovin, que se dispara un 5,5%, son las empresas que más suben en la jornada de hoy dentro Nasdaq 100. Por el extremo contrario, Microchip, con un descenso del 2,1%, y Honeywell, con una caída del 2%, se sitúan entre las más bajistas de la jornada.

Noticias corporativas del Nasdaq 100

Ford (F.US) — La compañía automotriz experimentra un fuerte aumento, de hasta el 9%. Esto se debe a la noticia, publicada por la dirección, de que los daños causados ​​por la interrupción de la producción en una de sus plantas no serán tan profundos ni duraderos como se creía inicialmente. El director ejecutivo asegura que las pérdidas de este año se recuperarán el próximo.

— La compañía automotriz experimentra un fuerte aumento, de hasta el 9%. Esto se debe a la noticia, publicada por la dirección, de que los daños causados ​​por la interrupción de la producción en una de sus plantas no serán tan profundos ni duraderos como se creía inicialmente. El director ejecutivo asegura que las pérdidas de este año se recuperarán el próximo. Deckers Outdoor (DECK.US) — El fabricante de calzado cae un 12% en la apertura de Wall Street. Esto sigue a los anuncios de las filiales UGG y Hoka de que las ventas netas estarán por debajo del consenso del mercado.

— El fabricante de calzado cae un 12% en la apertura de Wall Street. Esto sigue a los anuncios de las filiales UGG y Hoka de que las ventas netas estarán por debajo del consenso del mercado. Newmont (NEM.US) — La compañía minera de oro anunció que la producción se mantendrá sin cambios el próximo año. Esto decepcionó al mercado, que esperaba que la compañía aprovechara los altos precios de las materias primas. Como resultado, la compañía cae un 6%.

— La compañía minera de oro anunció que la producción se mantendrá sin cambios el próximo año. Esto decepcionó al mercado, que esperaba que la compañía aprovechara los altos precios de las materias primas. Como resultado, la compañía cae un 6%. Target (TGT.US) — El importante minorista estadounidense anunció una reducción significativa de sus posiciones. Más de 1800 puestos, lo que representa el 8% de la plantilla de la compañía, siguen sin reaccionar. Kodiak Sciences (KOD.US) — La compañía farmacéutica sube un 15% al ​​inicio de la sesión, siguiendo una recomendación de JP Morgan. Sin embargo, a medida que continúa la negociación, la acción pierde la mayor parte de las ganancias.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Fuente: Plataforma de XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE (acumulativo y en euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.