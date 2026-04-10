El Ibex 35 abre plano y las dudas persisten en las bolsas europeas, a pesar de que la jornada en Asia ha sido positiva. La realidad es que a pesar de que tenemos una tregua en Oriente Medio, no parece que las negociaciones avancen y el estrecho sigue con un tráfico muy reducido. Esto crea un clima de incertidumbre total que puede significar una tendencia lateral en las bolsas y que agote a los inversores.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Grifols están repuntando hoy, pero se trata de un rebote tras los descensos de ayer. La compañía se podría enfrentar a otra crisis de confianza, pero de momento parece que los inversores no están siendo tan negativos como con el escándalo de Gotham. Otros valores como Inditex o IAG suben cerca de un 1%. A parte de IAG, Inditex también se beneficia de que los costes del combustible bajen porque es una empresa global que necesita de un transporte rápido y ágil. Aunque hoy no sea un día demasiado optimista, vemos algunos valores que siguen recuperando terreno poco a poco.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Repsol sigue a la baja. La compañía achaca la relajación en los precios del petróleo. Aún así, los precios actuales del crudo siguen beneficiando al sector. En cualquier caso, durante las próximas semanas deberíamos seguir viendo una rotación de carteras, con los valores energéticos sufriendo una reducción de exposición. ArcelorMittal desciende hoy, pero podemos hablar de una toma de beneficios después de que ayer repuntara más de un 12%. En el resto de la tabla no vemos movimientos destacables.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.