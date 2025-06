Los mercados siguen en vilo, observando de cerca la situación actual en Irán. Ahora que Estados Unidos ha tomado la iniciativa, la pelota está en el tejado del país del Golfo Pérsico y la estrategia que elijan como respuesta determinará la evolución de los mercados. De momento, la incertidumbre es la nueva normalidad de los inversores. Mayores movimientos en el Ibex 35 La apertura europea está siendo más suave de lo esperado, mientras el precio del petróleo Brent sube casi un 2% después de haber llegado a ascender un 5,7%. El Ibex 35 pierde la cota de los 13.800 puntos, debido a las fuertes caídas de las empresas de turismo ante la cancelación de vuelos en Oriente Medio y la expectativa de mayores gastos. Además Indra lidera acumula nuevas caídas en el Ibex 35. En las últimas horas parece que la OTAN ha aprobado la solicitud del gobierno de no llegar al gasto del 3,5% sobre PIB que se espera acordar durante los próximos días. Los inversores ante estas circunstancias deberían girar la mirada hacia otras alternativas dentro del sector de la defensa en favor de otras compañías que se favorezcan de un incremento en el número de contratos de otros países. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las compañías que mantienen ciertas dudas en las últimas semanas también encontramos al sector con mayor ponderación en el Ibex 35, los bancos. Las entidades del sector sufren ante las posibles consecuencias económicas de un conflicto bélico de mayor alcance en la región, aunque en el largo plazo la situación podría ser diferente debido a que las posibles subidas de la inflación podrían devolver a la industria a la misma situación de los últimos años con altos tipos de interés para combatir la subida de los precios que favorezca sus resultados. Otro sector del Ibex 35 que podría sufrir las consecuencias económicas del conflicto es el consumo discrecional. Entidades como Inditex o Puig, podrían ver limitada la demanda de sus productos. Por otro lado, entre las mayores subidas del día en el Ibex 35 encontramos a Repsol, que mantiene su tendencia positiva de las últimas jornadas ante la expectativa de un mayor precio del barril que le ayude a completar su ambicioso plan estratégico, mientras las utilities suben debido a las alzas de las materias primas energéticas y su carácter defensivo. Comportamiento de Asia y EEUU Más allá del Ibex 35, la sesión en Asia puede ser un adelanto de lo que ocurra en las plazas europeas y americanas. Las acciones de empresas navieras avanzaron ante la especulación de que las tarifas de flete de los petroleros podrían subir tras los ataques aéreos estadounidenses. Las acciones de defensa subieron, mientras que las acciones de las aerolíneas bajaron debido al aumento de los precios del petróleo. La reacción del mercado ha sido, en general, moderada desde el ataque inicial de Israel de este mes. Incluso tras caer durante las últimas dos semanas, el S&P 500 se encuentra solo un 3% por debajo de su máximo histórico de febrero. El dólar ha subido poco más del 1% desde que tocó su mínimo en tres años a principios de este mes. Los futuros de Wall Street indican un menor nerviosismo de lo que se podría haber descontado durante el fin de semana. Los inversores pendientes de la evolución del petróleo El petróleo siguió siendo el principal foco de atención, ya que cualquier interrupción del tráfico a través del Estrecho de Ormuz, una arteria importante para el crudo y el gas natural a nivel mundial, ha aumentado el temor a un aumento repentino de los precios de la energía. Si bien el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el país se reserva todas las opciones para responder, aún no se han observado indicios de una interrupción real del flujo físico de petróleo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.