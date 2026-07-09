El Ibex 35 rebota con fuerza tras los descensos de ayer. ¿Se acabó el miedo a la guerra?

El Ibex 35 rebota con fuerza a pesar de que tensiones en Oriente Medio continúen. El selectivo español sube un 1% y en parte también puede estar animado por las positivas palabras de Trump sobre nuestro país, que dice que España se ha comportado de manera muy positiva en la última reunión de la OTAN y se ha comprometido a realizar varios pagos.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Las acciones de Acciona lideran la sesión y repuntan más de un 2%. Ayer salió la noticia de que JPMorgan a través de su plataforma de energías renovables Nadara estaba negociando la compra de una cartera de parques eólicos de Acciona Energía. Otros valores cíclicos como ArcelorMittal o ACS también repuntan, lo que confirma un optimismo renovado de los inversores. Sin embargo, los mercados no deben confiarse porque si el conflicto se recrudece el impacto en la economía también empeorará.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Las acciones de Colonial son las más bajistas de la sesión, pero tal y como comentamos ayer se debe al descuento de su dividendo que pagará la semana que viene. De hecho, la rentabilidad por dividendo a precios de cierre de ayer ronda el 5,7%, por lo que sin el dividendo hoy el valor estaría subiendo. Otros valores como Cellnex o Enagás caen, pero hablamos de bajadas muy moderadas que entran dentro de la normalidad del mercado.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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