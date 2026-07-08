Hoy las acciones de Colonial están cayendo, pero mañana también podríamos seguir viendo esta tendencia. Hablamos del reparto de dividendos que realiza la compañía y que ya esta semana impacta en la empresa. ¿Cuál es el calendario del dividendo de Colonial?

¡Último día para cobrar el dividendo de Colonial!

Hoy 8 de julio del 2026 es el último día para comprar acciones de Colonial con derecho al dividendo que pagará el 13 de julio, que es el lunes que viene. Colonial pagará 0,32€, lo que supondría una rentabilidad por dividendo de más del 5,5% a precios de hoy.

Pero cuidado, porque si compras las acciones a partir de mañana, ya no tendrás derecho a cobrar dicho pago. Esto se debe a que mañana se descuenta el dividendo de la acción, por lo que no sería extraño ver fuertes caídas en sus acciones en la sesión de mañana.

Las acciones de Colonial suben un 4,7% en lo que llevamos de 2026.

¿Cómo comprar acciones de Colonial?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inmobiliaria Colonial (COL.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.