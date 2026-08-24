El Ibex 35 recupera los 20.000 puntos

El Ibex 35 está mostrando un comportamiento más sólido que el resto de las principales bolsas europeas, donde predominan los descensos, como refleja la caída del 0,3% del Euro Stoxx 50. En España, el buen comportamiento de los bancos y de las compañías vinculadas al turismo ha permitido al selectivo recuperar los 20.000 puntos, con una subida del 8 décimas durante la sesión. IAG (+2,4%) encabeza las ganancias, favorecida por la caída del precio del petróleo Brent, que supone un alivio para uno de los principales costes operativos de las aerolíneas. En el caso del grupo propietario de Iberia y British Airways, sus acciones acumulan una subida superior al 30% desde los mínimos registrados en marzo. En el lado opuesto se encuentra Repsol, cuya evolución bursátil suele estar estrechamente ligada a la del crudo. La petrolera cae hoy un 3,2% y ocupa la última posición del Ibex 35.

A pesar de las pérdidas registradas en la jornada, los mercados europeos mantienen una visión relativamente positiva gracias a la temporada de resultados empresariales correspondiente al último trimestre. Durante las últimas semanas, la mayoría de las compañías han superado las previsiones tanto en ingresos como en beneficios. El sector energético destaca especialmente, impulsado por el aumento de los precios asociado a la inflación, lo que se ha traducido en un crecimiento medio interanual del 36% en sus ingresos. En cambio, el consumo discrecional representa el principal punto débil, con una reducción del 24% interanual en sus beneficios.

La jornada asiática ya anticipaba una tendencia común en diferentes mercados: las principales compañías tecnológicas han registrado descensos. El sector afronta actualmente cierta incertidumbre relacionada con la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación que permitan sostener durante los próximos meses la expansión de las industrias vinculadas a la inteligencia artificial, los chips y los semiconductores. Mientras tanto, algunos activos evolucionan al alza pese al inicio negativo de Wall Street. El oro (+1,5%) y Bitcoin (+2,6%) están recibiendo importantes flujos de capital como consecuencia de la rotación de las carteras provocada por la incertidumbre en torno a la deuda estadounidense. A este escenario se añade la ausencia de un acuerdo en el estrecho de Ormuz, en un contexto en el que las posturas de Irán y Estados Unidos parecen cada vez más alejadas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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