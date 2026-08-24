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Intervención del Tesoro sin cambio de fondo: Scott Bessent anunció que el Tesoro estadounidense al menos duplicará las recompras de deuda a largo plazo (pasando de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación), lo que alivió temporalmente la tensión en los bonos pero sin solucionar la problemática de fondo.
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Presión creciente de los intereses en las cuentas de EE. UU.: El coste de la deuda pasará de 345.000 millones de dólares en 2020 a 1 billón estimado para 2026 (un 3,3% del PIB), con el riesgo de sumar 3,5 billones adicionales en la próxima década si la rentabilidad del bono a 10 años repunta un solo punto porcentual.
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Urgencia de reformas sistémicas: Aumentar las compras de deuda por parte del Tesoro, la Fed o compradores como Japón resulta insuficiente; garantizar la sostenibilidad presupuestaria en Estados Unidos y en economías europeas como la española requiere una reforma profunda del sistema.
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Intervención del Tesoro sin cambio de fondo: Scott Bessent anunció que el Tesoro estadounidense al menos duplicará las recompras de deuda a largo plazo (pasando de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación), lo que alivió temporalmente la tensión en los bonos pero sin solucionar la problemática de fondo.
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Presión creciente de los intereses en las cuentas de EE. UU.: El coste de la deuda pasará de 345.000 millones de dólares en 2020 a 1 billón estimado para 2026 (un 3,3% del PIB), con el riesgo de sumar 3,5 billones adicionales en la próxima década si la rentabilidad del bono a 10 años repunta un solo punto porcentual.
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Urgencia de reformas sistémicas: Aumentar las compras de deuda por parte del Tesoro, la Fed o compradores como Japón resulta insuficiente; garantizar la sostenibilidad presupuestaria en Estados Unidos y en economías europeas como la española requiere una reforma profunda del sistema.
Scott Bessent afirmó que el Tesoro al menos doblará las recompras de deuda pública de los vencimientos de 10 a 30 años. Esto supondría pasar de 2.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares por operación, como mínimo. Esto relajó las tensiones en la deuda pública americana, pero igualmente no ha supuesto ningún cambio.
El impacto en las cuentas públicas de Estados Unidos
El aumento de los rendimientos supone una losa para las cuentas públicas. Tanto es así, que se estima que en Estados Unidos, un aumento de un punto porcentual en el bono a 10 años, supondría unos costes de intereses extras de 3,5 billones de dólares en la siguiente década. Teniendo en cuenta que el pago de intereses por parte del estado americano ha pasado de unos 345.000 millones de dólares en el 2020 a 1 billón estimado para este 2026, hablamos de que un aumento generalizado de los rendimientos sería un gran palo en las ruedas de la sostenibilidad del sistema de Estados Unidos tal y como lo conocemos actualmente. Se estima que el coste de los intereses represente alrededor del 3,3% del PIB del 2026, mientras que para 2036 copará el 4,6%. Esos 1,3 puntos porcentuales son miles de millones de dólares que en lugar de invertirse en otras alternativas, irán a pagar intereses.
En definitiva, la solución no pasa por que el Tesoro, la FED o los japoneses compren más deuda pública, sino por reformar el sistema por completo. Y esta misma conclusión es aplicable a los estados europeos, como por ejemplo el español.
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