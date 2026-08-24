Shein, el gigante chino de la moda ultrarrápida con sede en Singapur, ultima su salida a bolsa en Hong Kong, con una valoración objetivo de hasta 27.000 millones de dólares en el extremo superior del rango de precios, muy lejos de los casi 100.000 millones que llegó a alcanzar en una ronda de financiación privada en 2022. ¿Qué podemos esperar de la OPV de Shein?

Los números de la salida a Bolsa de Shein

En concreto, Shein ofrece 280 millones de acciones en un rango de precio de entre 47,60 y 49,50 dólares hongkoneses por título, lo que le permitiría captar hasta 13.860 millones de dólares hongkoneses (unos 1.770 millones de dólares). El precio definitivo se anunciará el 31 de agosto y el debut en el parqué está previsto para el 1 de septiembre. Con este tamaño, la operación se convierte en la mayor colocación de acciones en Hong Kong en lo que va de 2026, superando la de Momenta Global, y la tercera más grande de Asia este año, solo por detrás de las de CXMT y China Resources New Energy.

Entre los inversores ancla figuran fondos y accionistas ya presentes en el capital como Boyu, Tiger Global, General Atlantic, Tencent, Greenwoods y Taikang Life, además de la gestora de activos de UBS, que entra por primera vez en el capital de la firma. En conjunto han suscrito unos 383 millones de dólares en títulos. La compañía destinará alrededor del 80% de lo recaudado a reforzar su tecnología y su presencia de marca a nivel global, aunque también deberá pagar hasta 3.500 millones de dólares en efectivo a inversores de rondas privadas anteriores como parte de los acuerdos de conversión de sus acciones preferentes.

Una valoración muy lejos del pico de 2022

El descenso en la valoración de Shein en su salida a Bolsa es notable, ya que la compañía llegó a valorarse en 98.200 millones de dólares en 2022. Un año después, en 2023, esta valoración cayó a 64.000 millones, manteniéndose en ese nivel en abril de 2024. Ahora, sin embargo, la firma se conforma con una banda de entre 26.000 y 27.000 millones, cerca de un 70% por debajo de su máximo histórico. Incluso durante el proceso de colocación la cifra objetivo fue recortándose progresivamente: Shein había empezado sondeando a inversores con horquillas de 40.000-50.000 millones, después de 30.000-40.000 millones, para terminar ajustándose a los 25.000-28.000 millones que finalmente se ha fijado como rango de mercado. Al precio máximo, la acción cotizaría a alrededor de 0,7 veces ventas previstas, muy por debajo de las 4 veces de Inditex (Zara) y algo por encima de las 0,4 veces de Zalando.

¿Por qué se ha desplomado el valor de Shein en los últimos años?

Este fuerte ajuste en el valor de la empresa china viene condicionado por la eliminación de la exención estadounidense que permitía la entrada libre de impuestos a paquetes de menos de 800 dólares procedentes de China, lo que disparó los costes de Shein, con tasas de entre el 10% y el 87,5% sobre productos de origen chino, y provocó una caída del 14,3% en sus ingresos en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, la Unión Europea impuso nuevas tasas en julio de 2026, con un gravamen de 3 euros sobre las importaciones de bajo valor, lo que llevó a Shein y a su rival Temu a suspender buena parte de su publicidad en un mercado que aporta cerca de un tercio de los ingresos de la firma.

En este contexto, Shein registró unas pérdidas trimestrales de 99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a un beneficio neto de 395 millones un año antes, agravadas por un cargo contable de 328 millones vinculado a sus acciones preferentes convertibles. Los ingresos de Shein crecieron un 8% en 2025, hasta los 41.800 millones de dólares, muy por debajo del 20,7% del ejercicio anterior, y la firma prevé que el crecimiento del primer semestre de 2026 se mantenga en línea con el modesto 1,1% del primer trimestre.

Shein mantiene abierto el frente judicial, por lo que ha provisionado unos 80 millones de dólares para litigios y afronta una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU., otra investigación bajo la Ley de Servicios Digitales de la UE y casos de privacidad de datos en Francia e Irlanda. Su compra de la marca estadounidense Everlane por 80 millones también está bajo revisión del comité de inversión extranjera CFIUS.

El mercado ya no valora a Shein como una plataforma tecnológica disruptiva de hipercrecimiento, sino como un minorista de ropa global maduro que afronta una desaceleración estructural y presión sostenida sobre sus márgenes.

Un largo camino hasta su salida a Bolsa en Hong Kong

La salida a bolsa de Shein culmina un proceso de tres años en el que la firma intentó primero cotizar en Nueva York y después en Londres, ambos sin éxito. En el caso británico, el folleto quedó bloqueado por Pekín por las revelaciones de riesgo vinculadas a su cadena de suministro en China. La Comisión Reguladora de Valores china (CSRC) dio finalmente su visto bueno a la colocación en Hong Kong el pasado 10 de julio de 2026, después de que el fundador Sky Xu reapareciera públicamente en febrero comprometiéndose a “seguir arraigado en Guangdong” y anunciara una inversión de más de 10.000 millones de yuanes (unos 1.400 millones de dólares) en un sistema de cadena de suministro inteligente en esa provincia china.

Las acciones que se colocan en la OPV llevarán solo una décima parte de los derechos de voto de las que mantienen los cofundadores (Sky Xu, Maggie Gu, Molly Miao y Tony Ren), quienes conservan el 90% del poder de voto de la compañía.

Desde XTB, pensamos que es probable que Shein perdiera su momento culmen para salir a bolsa, en un mercado hongkonés que hoy premia sobre todo a las cotizadas de inteligencia artificial y semiconductores.