- Las acciones Repsol descuentan hoy su próximo dividendo
- La empresa repartirá un pago de algo más de medio euro por título pasado mañana
- En el acumulado del año, las acciones de Repsol se disparan más de un 30% dentro del Ibex 35
- Las acciones Repsol descuentan hoy su próximo dividendo
- La empresa repartirá un pago de algo más de medio euro por título pasado mañana
- En el acumulado del año, las acciones de Repsol se disparan más de un 30% dentro del Ibex 35
Las acciones de Repsol no salen bien paradas en la apertura bursátil de hoy, con una corrección de más de un 2%, lo que la sitúa entre las cotizadas con peor rendimiento del Ibex 35, junto con Acciona e Iberdrola. Si eres accionista de la petroquímica española no tienes que buscar noticias corporativas negativas sobre ella, ya que esta bajada se debe al descuento de su próximo dividendo.
Las acciones de Repsol descuentan dividendo
En concreto, Repsol repartirá un dividendo de 0,551 euros brutos por título, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2,4% a precio de cierre de la sesión del viernes. La fecha de pago de este dividendo es pasado mañana, el miércoles 8 de julio, y hoy las acciones de Repsol cotizan bajo la condición de la fecha ex-dividendo, lo que significa que cualquier inversor que adquiera hoy títulos de la firma ya no tendrá derecho a percibir este abono.
En estos momentos, las acciones de Repsol bajan alrededor de un 2% en estos momentos, por lo que se puede afirmar que, si la compañía no descontase dividendo, repuntaría unas décimas en la apertura bursátil de hoy lunes.
En el acumulado de este convulso 2026 en materia geopolítica, las acciones de Repsol se disparan un 38% hasta los 22 euros por título actuales.
¿Cómo comprar acciones de Repsol?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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