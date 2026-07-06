Las acciones de Repsol no salen bien paradas en la apertura bursátil de hoy, con una corrección de más de un 2%, lo que la sitúa entre las cotizadas con peor rendimiento del Ibex 35, junto con Acciona e Iberdrola. Si eres accionista de la petroquímica española no tienes que buscar noticias corporativas negativas sobre ella, ya que esta bajada se debe al descuento de su próximo dividendo.

Las acciones de Repsol descuentan dividendo

En concreto, Repsol repartirá un dividendo de 0,551 euros brutos por título, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2,4% a precio de cierre de la sesión del viernes. La fecha de pago de este dividendo es pasado mañana, el miércoles 8 de julio, y hoy las acciones de Repsol cotizan bajo la condición de la fecha ex-dividendo, lo que significa que cualquier inversor que adquiera hoy títulos de la firma ya no tendrá derecho a percibir este abono.

En estos momentos, las acciones de Repsol bajan alrededor de un 2% en estos momentos, por lo que se puede afirmar que, si la compañía no descontase dividendo, repuntaría unas décimas en la apertura bursátil de hoy lunes.

En el acumulado de este convulso 2026 en materia geopolítica, las acciones de Repsol se disparan un 38% hasta los 22 euros por título actuales.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

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