El Ibex 35 recupera parte del terreno perdido en la jornada de ayer y empieza con subidas de casi medio punto porcentual. El parón en los ataques en Oriente Medio ha vuelto a calmar a los inversores, que ya veían a los países participantes abocados a romper la tregua firmada y a comenzar una serie de ataques más intensos. En cualquier caso, el mercado se muestra cauto.

Empresas del Ibex 35 que más suben

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 nos encontramos compañías como Puig, que desde que abandonó las conversaciones con Estée Lauder ha sido de nuevo protagonista de los informes de algunas casas de análisis. Sin ir más lejos, ayer Goldman Sachs le daba un precio objetivo con un potencial superior al 30% desde los precios actuales. Mapfre o Colonial también se anotan alzas saludables.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Indra son las más bajistas de la sesión y se dejan más de un 5%. La compañía achaca que el proyecto conjunto FCAS, en el que participaba con Francia y Alemania, se haya venido abajo. Si bien ya llevamos tiempo escuchando discrepancias entre el gobierno francés y alemán sobre dicho proyecto, continuaba hacía adelante. Según apuntan diferentes medios, se pone así fin al proyecto de caza europeo en el que Indra proporcionaba componentes como los sensores. La noticia es bastante negativa porque profundiza en la dispersión de las inversiones nacionales, en lugar de un plan conjunto en el que el dinero fluya también para empresas de otras zonas de Europa.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.