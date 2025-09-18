El Ibex 35 repunta y coge ritmo de nuevo

El Ibex 35 ha comenzado la mañana con subidas de medio punto porcentual y la banca liderando la sesión. Después del recorte de tipos de la FED en el día de ayer, los índices europeos se anotan subidas importantes y el optimismo vuelve al mercado.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Empresas que más suben del Ibex 35
La banca ha empezado con fuerza la sesión y Santander lidera las alzas dentro del Ibex 35. En la sesión de ayer vimos una corrección del sector, por lo que hoy parece que se trata de un rebote natural. En cualquier caso, dentro del sector, Sabadell sigue renqueando más que el resto de compañías, lo que sigue presionando a la prima negativa. ACS también repunta, beneficiada por el nuevo acuerdo para la modernización de una base militar en Australia.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Iberdrola es la más bajista de la sesión en el Ibex 35, aunque Acciona Energía también le está siguiendo de cerca. En esta ocasión también vemos las acciones de Puig, que habían estado anotándose unas sesiones de subidas que le permitieron recuperar algo del terreno perdido después de la presentación de resultados, pero está perdiendo ritmo de nuevo. Inditex también se acerca a las empresas que más caen, después de que ayer se anotara subidas por un incremento de precio objetivo.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.