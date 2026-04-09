📉El Ibex 35 resiste... pero Europa sufre. ¿Peligra la tregua?

El Ibex 35 está teniendo caídas leves en los primeros compases de la jornada, aunque son descensos menores a los del resto de índices europeos. En parte, estas caídas se pueden deber a una toma de beneficios después de que ayer fuera una sesión de euforia. Sin embargo, tenemos que destacar que parte de la negatividad de hoy es que la tregua en Oriente Medio hoy se ve más débil que ayer. Según informa Financial Times, ayer tan solo pasaron 4 buques por el estrecho de Ormuz, frente a los 11 que pasaron el martes. Además, hay bastante incertidumbre sobre si el pago que Irán exige por el paso de los cargueros incumpliría las sanciones de Estados Unidos.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta de la tabla está liderada por Repsol, que recupera algo del terreno perdido ayer. Los precios del crudo están repuntando en el día de hoy y el brent vuelve a tocar los 100$, lo que beneficia a la española por facilitar un mayor margen de refino. De hecho, en su plan estratégico presentado hace apenas unas semanas, asumía en su escenario central un barril en 65$ para el periodo 2026-2028, por lo que los precios actuales facilitarán tener un gran año. La EIA (Administración de Información Energética de Estados Unidos) estima para este 2026 que el precio medio del barril de brent se ubicará en los 96$ y en 2027 en los 76$, por lo que si esto se cumple podríamos tener unas grandes cifras de Repsol. El resto de valores al alza coinciden con algunos de los que ayer sufrieron caídas. Hablamos principalmente de las empresas de servicios básicos (utilities) como Endesa o Redeia, que ayer perdían atractivo por la rotación hacia los activos cíclicos, con los inversores incrementando el apetito al riesgo. Hoy se deshace parte de ese apetito.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla del Ibex 35 está copada por Grifols, con caídas del 5%. La compañía vuelve a enfrentarse a problemas de negocio y de bajistas. Por un lado, el regulador sanitario de Canadá está investigando a Grifols en sus operaciones en el país. Recientemente dos personas fallecieron después de donar sangre en los centros de recolección de la compañía española y el regulador ha encontrado “varias deficiencias sistemáticas” en varias localizaciones. Además, ayer otro fondo bajista incrementó sus posiciones cortas en Grifols.

Por otro lado, Indra también corrige y parece que la fusión con Escribano podría estar de nuevo sobre la mesa. El resto de valores se ven perjudicados por la incertidumbre sobre el alto el fuego en Oriente Medio.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.