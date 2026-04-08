La distensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz ha provocado un giro brusco en el mercado energético. Tanto el Brent como el WTI acumulan caídas superiores al 14%, situándose en torno a los 93 dólares, después de haber superado los 110 dólares hace apenas unas semanas.

Mientras los índices bursátiles celebran la tregua con subidas generalizadas, no todas las acciones acompañan el movimiento. Las petroleras, directamente expuestas al precio del crudo, se han convertido en las grandes perdedoras del día.

En este contexto, las acciones de Repsol son las más castigadas del IBEX 35, con un desplome del 7,1%.

¿Por qué caen hoy las acciones de Repsol?

La caída de las acciones de Repsol responde exactamente al mismo factor que impulsó su cotización durante las últimas semanas: su alta sensibilidad al precio del petróleo.

El modelo de negocio de la compañía depende en gran medida del crudo, por lo que un descenso abrupto en su precio implica menores ingresos, márgenes más estrechos y una revisión inmediata de expectativas por parte de los inversores.

Tras el anuncio de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, comunicada durante la madrugada, los inversores comenzaron a descontar un escenario de mayor estabilidad geopolítica y una posible normalización del suministro atrapado en Ormuz.

Esto provocó ventas masivas en los futuros de Brent y WTI, arrastrando consigo a todas las petroleras europeas.

La caída de las acciones de Repsol no solo refleja el retroceso del crudo, sino también un ajuste en las expectativas de riesgo, el mercado interpreta que la probabilidad de un shock energético severo se reduce, y con ello desaparece parte de la prima de riesgo que había impulsado a las petroleras en semanas anteriores.

Los inversores reducen exposición al riesgo energético

El mercado interpreta la caída del petróleo como un alivio para la inflación global, pero como un factor claramente negativo para las compañías del sector energético.

En este entorno, los inversores están reduciendo posiciones en empresas con fuerte dependencia del crudo, y Repsol se encuentra entre las más afectadas.

A pesar del desplome de hoy, las acciones de Repsol acumulan todavía una subida del 38% en 2026, reflejo del fuerte rally previo impulsado por la tensión geopolítica.

La corrección se extiende al resto del sector, como muestra el comportamiento dentro del STOXX 600, donde destacan descensos significativos en compañías energéticas como Equinor (–12,2%), BP (–7,1%) o Galp (–7%).

Europa sube, pero Noruega cae: el contraste energético

Mientras los principales índices europeos avanzan con fuerza, el índice noruego, altamente expuesto al petróleo, cae alrededor de un 3%.

La tregua en Ormuz ha cambiado por completo el mapa de ganadores y perdedores del día:

Europa celebra la caída del petróleo, mientras que las petroleras y los países productores sufren el impacto inmediato.

Cómo comprar acciones de Repsol desde XTB

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Repsol sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.