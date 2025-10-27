El Ibex 35 roza los 16.000 puntos

El Ibex 35 alcanza niveles no vistos desde 2007, acercándose a los 16.000 puntos, impulsado por una mayor claridad en la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. Entre los valores más destacados del selectivo español se encuentra Indra, que sube un 7,15% tras valorarse positivamente la obtención de 6.600 millones de euros en préstamos públicos sin intereses, destinados a impulsar programas de modernización militar. La compañía de defensa ha experimentado un aumento del 172% en lo que va de año y está a punto de cerrar la adquisición del 90% de Hispasat, operación prevista para noviembre.

BBVA también figura entre los valores más alcistas del día, con un avance del 1,8%. Su ratio PER, de 10 veces, supera en un 20% su promedio de los últimos cinco años, aunque aún se sitúa ligeramente por debajo del promedio de sus competidores del sur de Europa. Este descuento refleja la cautela de los inversores ante su exposición a economías emergentes, como el impacto de los aranceles estadounidenses en México o la inflación persistente en Turquía.

Otros índices

En el ámbito internacional, el Nikkei 225 japonés ha subido un 2,5%, superando los 50.500 puntos, un nuevo récord. Este impulso se debe a la confianza de los inversores en que el Banco de Japón mantendrá su política monetaria expansiva en su próxima reunión, así como al respaldo político a las reformas impulsadas por la primera ministra Sanae Takaichi.

En Wall Street, el mercado vuelve a repuntar gracias al optimismo generado por los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que los aranceles del 100% propuestos por Trump no se aplicarán, lo que ha calmado los temores de una escalada inmediata en la guerra comercial. Este entorno favorable ha llevado al Nasdaq 100 a subir un 1,6%, acercándose a los 23.600 puntos. El índice tecnológico ha entrado en zona de sobrecompra, impulsado por las buenas perspectivas de las grandes tecnológicas.

Por su parte, el Bitcoin ha registrado un alza del 5% desde el viernes, beneficiándose de un cambio en los flujos de inversión, que han pasado del oro a la criptomoneda en las últimas sesiones.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

