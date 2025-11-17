El Nasdaq 100 pierde los 22.900 puntos

El Nasdaq 100 cae un 0,05% ante la expectación de los inversores por los próximos resultados trimestrales de Nvidia, previstos para pasado mañana y que están provocando un descenso del 1,75% en el precio de sus acciones en este inicio de semana.

Cotización del Nasdaq 100

La cotización del Nasdaq 100 se encuentra cerca del límite inferior del rango de consolidación más reciente, ligeramente por debajo de la resistencia clave en torno a los 23.375 puntos. El RSI se mantiene neutral, lo que deja margen para una mayor aceleración, aunque el mercado no dispone hoy del impulso necesario para superar la media móvil exponencial de 30 días (EMA30, morado claro).

Movimientos destacados dentro del Nasdaq 100

Berkshire Hathaway reveló una participación de 4.900 millones de dólares en Alphabet, con 17,85 millones de acciones al 30 de septiembre, lo que convierte a Google en su décima mayor participación accionaria, representando el 1,6% de su cartera. Las acciones de Alphabet subieron alrededor de un 6%.

Las acciones de Quantum Computing suben un 12% después de que la compañía publicara unos ingresos de 384.000 dólares para el tercer trimestre de 2025, frente a los 101.000 dólares del año anterior, con un beneficio neto de 2,4 millones de dólares (0,01 dólares por acción) y un margen bruto del 33%. El director ejecutivo, Yuping Huang, destacó la recaudación de 1.500 millones de dólares prevista para 2025, los contratos comerciales con la NASA y un banco estadounidense, y la puesta en marcha de la Fab 1, con la Fab 2 en fase de planificación. El enfoque sigue centrado en escalar la fabricación de lotes pequeños, ampliar las instalaciones y avanzar en aplicaciones de IA cuántica, seguridad y telecomunicaciones. El efectivo y las inversiones suman 812 millones de dólares, con un capital propio de 878 millones.

Sinclair ha adquirido una participación de aproximadamente el 8% en E.W. Scripps y está presionando para comprar la emisora ​​de televisión local, según informa el WSJ. Aunque las conversaciones han sido productivas, aún no se ha concretado ningún acuerdo. Las acciones de Scripps han subido un 20%. La empresa, con una capitalización de mercado de 272 millones de dólares, gestiona más de 60 emisoras de televisión locales y ha experimentado un crecimiento del 39 % este año gracias al progreso de su estrategia deportiva.

Zymeworks se dispara un 36% tras los resultados positivos de la fase 3 de Ziihera como tratamiento de primera línea para el cáncer gastroesofágico HER2 positivo, lo que destaca su potencial como terapia preferida. Esta empresa biotecnológica, con una capitalización de mercado de 1400 millones de dólares, muestra un fuerte crecimiento de sus ingresos, pero aún no es rentable. Si bien es financieramente sólida y cuenta con un bajo nivel de endeudamiento, se enfrenta a desafíos en materia de eficiencia operativa.

