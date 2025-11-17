El Ibex 35 cae con fuerza al inicio de la semana

El Ibex 35 registra descensos generalizados y retrocede en conjunto un 1,15%. Sin embargo, dentro de este panorama destaca Solaria, que se dispara un 16,8% tras publicar unos resultados con un EBITDA de 71 millones, lo que supone un avance del 7,2% respecto al segundo trimestre. Además, la compañía fotovoltaica española logró un beneficio neto de 141,7 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, cifra que representa un incremento del 148% frente al mismo periodo de 2024. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 110%.

Por otro lado, Santander cae un 2,3% tras comunicar la amortización anticipada de unos bonos contingentes convertibles emitidos en 2020 por un importe de 1.033 millones de euros. En paralelo, Telefónica ha anunciado un ERE que aún debe negociar con los sindicatos. El ajuste supondrá un coste de 2.000 millones de euros, afectará a 6.000 empleados y busca reducir los gastos fijos de la compañía a largo plazo.

Wall Street abre en negativo

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos la apertura de Wall Street se produce con un sesgo negativo, especialmente en el S&P 500 y el Russell 2000, que retroceden un 0,6% y un 0,9% respectivamente. El pesimismo se mantiene por la caída en las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed en diciembre, que ahora se sitúan en un 43% de probabilidad. La situación se agrava con los débiles datos de empleo en Estados Unidos, publicados con retraso tras el cierre del gobierno durante 43 días. En el plano corporativo, sobresale Alphabet, que avanza un 4,2% después de conocerse que Berkshire Hathaway mantiene una inversión de 4.900 millones de dólares, convirtiéndose en la décima mayor posición de su cartera. En contraste, Nvidia retrocede un 1,8% ante la incertidumbre previa a la publicación de sus resultados trimestrales este miércoles.

Finalmente, la falta de novedades en el ámbito geopolítico provoca un descenso del 0,8% en el precio del oro, que se acerca al nivel psicológico de los 4.000 dólares.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.