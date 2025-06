El Ibex 35 salva las caídas de Europa

El Ibex 35 cerró la jornada con un ligero avance del 0,18%, a pesar de que la mayoría de los índices europeos terminaron en rojo. El índice español se mantiene firme, sin verse afectado por la incertidumbre generada por las previsiones de la FED ni por las tensiones en Oriente Medio, con el sector bancario destacándose nuevamente. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35, las acciones de Merlin fueron las que más subieron, con incrementos cercanos al 2%. Le han seguido las acciones de IAG, que también aumentó alrededor de un 2%, justo antes de su junta de accionistas programada para mañana y del anuncio sobre la ampliación de su flota. Por otro lado, el sector bancario mostró mejoras, especialmente Unicaja, que creció un 1,4%. Aunque las ganancias no fueron muy significativas, resultan notables frente a la incertidumbre que enfrentan otros mercados europeos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo del Ibex 35, las acciones de Acciona Energía cayó casi un 1,5%, mientras que las acciones de Inditex volvió a ser una de las compañías con mayores descensos. También registraron pérdidas las farmacéuticas Grifols y Rovi, aunque en general, las caídas dentro del índice fueron limitadas. Otros movimientos Más allá del Ibex 35, en Europa destacó la caída del DAX alemán, que perdió aproximadamente medio punto porcentual. La mayoría de las empresas del índice cerraron en negativo, con Infineon registrando una caída del 2,5%. Por su parte, el FTSE 100 británico terminó en verde, pero con una subida mínima del 0,1%. En Wall Street, el Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzan cerca de un 0,5%. Esto resulta llamativo considerando la creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel, además de la expectación ante el anuncio de Powell sobre los tipos de interés y las perspectivas económicas. El oro mantuvo una sesión estable, mientras que los rendimientos de la deuda pública estadounidense bajaron de forma notable. El bitcoin también mostró poca variación, y los precios del petróleo cayeron un 2%.

