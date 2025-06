Iberia, la aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha presentado hoy su ambicioso Plan de Vuelo 2030, una hoja de ruta estratégica que marca el rumbo de la aerolínea para la próxima década. Con una inversión de 6.000 millones de euros y la mirada puesta en el liderazgo internacional, el plan tiene como objetivos clave la expansión de su flota de largo radio, el fortalecimiento del hub de Madrid-Barajas, la modernización tecnológica y la sostenibilidad operativa. ¿Cómo es el Plan de Vuelo 2030 de Iberia? El Plan de Vuelo 2030 de Iberia es una hoja de ruta en la que se establecen dos objetivos clave para la marca: alcanzar una rentabilidad de entre el 13,5% y el 15% y aumentar su flota de aviones a largo plazo hasta los 70 aviones (actualmente, cuenta con 45), a fin de posicionar al aeropuerto de Barajas como un hub a la altura de sus homólogos europeos. Además, el plan también incluye cambios en la terminal T4 de Barajas, la renovación de las cabinas de largo radio de todos sus aviones y la construcción de un nuevo centro de innovación aeronáutica de vanguardia, bautizado como Ciudad Iberia, el cual se ubicará en La Muñoza. El proyecto tiene previsto cubrirse con una contratación de 1.000 empleados nuevos al año hasta los 250.000 empleos directos, indirectos e inducidos. El crecimiento de la flota es fundamental para que Iberia pueda alcanzar estos objetivos de crecimiento. Para ello, el Plan de Vuelo prevé una inversión de 4.200 millones de euros en aviones. El 80% irá destinado al crecimiento de la flota y el 20% restante para renovar la flota actual. Actualmente, Iberia cuenta con una flota de 45 aviones entre los que 22 son Airbus A350, 20 Airbus A330 y tres Airbus A321XLR. La previsión de nuevos aviones son 14 nuevos aviones confirmados, 5A31XLR y nueve A350 para antes del año 2030. Entre los aviones restantes se encuentran los Airbus 330 que ha firmado su matriz IAG (21 en total). No obstante, la adquisición de estos últimos dependerá de su desempeño operativo. La nueva Ciudad Iberia Como parte del Plan de Vuelto 2030, Iberia tiene previsto trasladar su sede a la futura “Ciudad Iberia” en La Muñoza, próxima al aeropuerto madrileño. Esta nueva infraestructura contará con un centro de mantenimiento, áreas de formación y oficinas corporativas, y representará una inversión de 600 millones de euros. Con esta instalación, Iberia reforzará su capacidad operativa y su papel como motor del ecosistema aeronáutico en España. Iberia también busca posicionar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como uno de los grandes hubs europeos, a la altura de Frankfurt, Ámsterdam o París. El incremento de vuelos de largo radio será acompañado por la apertura de nuevas rutas, como Orlando, Recife, Fortaleza, Toronto, Filadelfia y Monterrey, que se sumarán a las rutas de la aerolínea entre 2025 y 2026. Iberia, clave en los resultados de IAG La presentación del Plan de Vuelo 2030 de Iberia llega semanas después de que su matriz, IAG, presentara sus resultados del primer trimestre de 2025, que batieron las expectativas del consenso del mercado y pusieron de manifiesto la positiva evolución de la aerolínea. Según los últimos datos de IAG, Iberia incrementó su capacidad en un 5,6% en términos de ASKs (Available Seat Kilometres), mientras que la demanda medida en RPKs (Revenue Passenger Kilometres) creció un 7,7%. Este diferencial refleja una mejora en la eficiencia comercial, con un mayor aprovechamiento de la oferta disponible. Además, el factor de ocupación se incrementó en 1,7 puntos porcentuales, alcanzando un sólido 87,2% y posicionándose como uno de los más elevados dentro del grupo IAG, solo por detrás de LEVEL, que, pese a liderar en ocupación, presenta una tendencia descendente (-1,3 puntos). De igual manera, Iberia continúa fortaleciendo su estrategia de diversificación de ingresos mediante el segmento de carga aérea, con un crecimiento interanual del 14,9%. Este desempeño le ha permitido destacar frente a otras aerolíneas del grupo con un enfoque más centrado en el tráfico de pasajeros, como Aer Lingus o Vueling. En concreto, la compañía transportó 316 millones de toneladas-kilómetro (FTKs), consolidando su posicionamiento en rutas de largo radio donde la carga representa un componente clave de rentabilidad adicional. Además, presentó el mayor beneficio del grupo, con un total de 137 millones de euros. Estos datos la consolidan como una buena apuesta para este nuevo Plan de Vuelo 2030, con el que aspira a seguir impulsando sus cifras. Con una previsión de crecimiento operativo anual del 3% al 5%, Iberia estima que su facturación podría aumentar en hasta 1.500 millones de euros adicionales hasta 2030. En la jornada de hoy, las acciones de IAG, matriz de Iberia, cotizan en positivo con una subida de más del 2%. En el acumulado del año, las acciones del grupo suben un 2,60%.

