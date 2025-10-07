- El Ibex 35 empieza con caídas
- Las acciones de Puig lideran la sesión
- Las acciones de Solaria corrigen
El Ibex 35 empieza la sesión con caídas del 0,2% y aunque no son muy pronunciadas, destaca que sean similares a las del índice francés. En el resto de Europa vemos un tono más moderado y con apenas movimientos al alza o a la baja. De hecho, dentro del Ibex la mayoría de valores están cotizando en rojo aunque no ha habido ninguna gran referencia negativa para nuestro país.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Puig son las más alcistas del selectivo español, tras una publicación extensa del FT sobre la compañía y su CEO. Recordemos que de momento tiene el beneplácito de los analistas extrajeros, pero parece que no de los inversores en general. Amadeus y Acerinox también suben ligeramente, aunque no vemos grandes repuntes en general dentro dell Ibex 35.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Naturgy son las peores del Ibex 35 después de que la compañía haya realizado una ampliación de capital del 3,5%. Esto entra dentro de la estrategia de la compañía para incrementar su capital flotante, que sigue muy limitado a pesar de la auto-OPA realizada con éxito hace poco tiempo. Así, podrá optar a entrar en varios índices. Las acciones de ArcelorMittal también corrigen y otro valor que está retrocediendo con fuerza es Solaria, que está viviendo una fuerte toma de beneficios después de las subidas e la última semana.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
