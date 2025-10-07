Las acciones de Naturgy lideran las caídas del Ibex 35.

Las acciones de Naturgy se hunden un 3,4% tras realizar una nueva colocación acelerada del 3,5% de su capital social con el objetivo de aumentar su free float y así facilitar su reincorporación al índice MSCI en la próxima revisión prevista para noviembre de 2025. Tras esta venta de la autocartera, el free float de la compañía se sitúa en torno al 18,6-18,7%, un nivel considerado clave para cumplir el requisito de liquidez exigido por los principales índices internacionales como MSCI.

Naturgy define la vuelta al índice MSCI como meta principal de su plan estratégico para reforzar la visibilidad y liquidez de su acción. La empresa aspira a que, con la nueva estructura accionarial, la inclusión se materialice en la próxima revisión de índices en noviembre de 2025. Esta colocación del 3,5% es el paso final para alcanzar el umbral de free float exigido por MSCI, y posiciona a Naturgy para mejorar su exposición internacional y participación en los grandes índices bursátiles.

Contexto de las colocaciones y metas de Naturgy

Naturgy fue excluida de los índices MSCI en febrero de 2024, fundamentalmente por la escasez de capital flotante tras la auto-OPA ejecutada sobre acciones propias. Desde entonces, la compañía ha completado distintas operaciones: en agosto colocó un 5,5% de capital (2% vía mercado acelerado y 3,5% mediante venta bilateral), y ahora suma este paquete adicional del 3,5% de la autocartera dirigido a inversores institucionales. Después de estas ventas, Naturgy mantiene solo un 1% de autocartera, cerrando así el ciclo de la auto-OPA y cumpliendo su objetivo estratégico de liquidez.

Detalles del movimiento de Naturgy

El nuevo paquete vendido por Naturgy equivale a alrededor de 34,1 millones de acciones, valoradas en cerca de 918 millones de euros. Esta colocación se ha realizado con un descuento sobre el precio de mercado, concretamente, 0,6 euros por acción menos, pero, aun así, el impacto estratégico es positivo para la liquidez y visibilidad bursátil de la compañía. Alcanzar el free float necesario permitirá que fondos e inversores indexados vuelvan a incluir Naturgy en sus carteras, lo que potencialmente aumentará la demanda por sus acciones.

Pese a la caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de Natugy cotizan en positivo en el acumulado del año, con una subida aproximada del 9%.

¿Cómo comprar acciones de Naturgy?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Naturgy (NTGY.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.