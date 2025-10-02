Las acciones de Puig suben a pesar de la venta de acciones de la directiva

La directiva de Puig (PUIG.ES) ha vendido acciones de la compañía y se ha hecho eco en la prensa española. Sin embargo, se trata de un movimiento esperado y esto no ha tenido impacto en la cotización de la compañía. ¿Es relevante esta venta de acciones?

La directiva de Puig vende acciones

La directiva de Puig acaba de vender unos 88,5 millones de euros en acciones de la empresa, que se han vendido a la familia Puig. Este movimiento se debe a un préstamo que la propia compañía había concedido para la compra de acciones y entra dentro de la normalidad. De hecho, lo importante es que estas acciones han sido compradas por la familia, que ha tenido que pagar un sobreprecio del 20%.

Después de esta venta la directiva sigue manteniendo títulos de Puig, lo que también es un punto a destacar. En cualquier caso, en las compañías familiares la necesidad de que la directiva posea acciones de la empresa es menos importante, ya que la familia es la primera interesada en seguir de cerca el desempeño de los ejecutivos. Este es el caso de Puig y por eso el mercado no ha reaccionado a esta noticia.

Las acciones de Puig caen un 24% en este 2025.

