El Ibex 35 se asienta por encima de los 16.000 puntos

El Ibex 35 abre la sesión con subidas del 0,3% y se asienta en los 16.000 puntos. El récord batido ayer continúa y el selectivo español se distancia del resto de índices europeos, que están teniendo hoy un desempeño algo más pobre. Hoy los datos macro se concentrarán en Estados Unidos, pero esperamos una sesión volátil en mitad ya de la temporada de resultados.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Acciona lideran al Ibex 35, con la compañía compitiendo por conseguir la adjudicación de unos 1.100 millones de euros para realizar obras en el metro de Buenos Aires. En concreto, se pretende que la línea a reformar transporte a unos 300.000 pasajeros al día, por lo que las obras tienen una alta relevancia. Por su parte, las acciones de Iberdrola suben después de presentar unas cifras que han gustado al mercado y con inversiones importantes para seguir creciendo. Además, ha elevado su previsión de beneficios, lo que demuestra el buen momento de la compañía en un contexto de altos precios de la energía en España.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal son las que peor comportamiento están teniendo dentro del Ibex 35 debido a unas bajas previsiones del consenso de analistas para sus resultados del tercer trimestre. Las acciones de BBVA le siguen de cerca, pero el resto de caídas no son relevantes. El ánimo inversor es positivo en el Ibex 25 y esto pesa en la mayoría de valores del selectivo.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

