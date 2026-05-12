El Ibex 35 se tiñe de rojo: ¿qué esperan los mercados?

El Ibex 35 empieza la jornada de hoy con caídas de casi el 1%. En Europa, el ánimo es igualmente negativo y la falta de catalizadores está afectando a las bolsas europeas. De hecho, parte de este sentimiento negativo viene también de Asia, donde el Kospi ha corregido más de un 2%. Continuamos en temporada de resultados y también tenemos algunos datos macro relevantes, pero los inversores parece que ponen el foco en la guerra y están a la espera de las reuniones de Trump de esta semana en China.

Empresas del Ibex 35 que más suben

La parte alta del Ibex 35 es moderada y no vemos subidas destacadas. Las acciones de Repsol siguen subiendo gracias a que el petróleo está escalando de nuevo, aunque los repuntes de la acción son más moderados porque el escenario actual ya está descontado en su precio. El resto de movimientos no son destacables.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Inditex son las más bajistas de la sesión, con caídas del 2%. Ayer también tuvo una jornada negativa y la realidad es que todavía tendremos que esperar hasta el 3 de junio para conocer sus cifras del primer trimestre. Por otro lado, valores como Acciona Energía corrigen, aunque ayer tuvo una subida importante con los rumores de que su matriz Acciona podría lanzar una OPA sobre ella.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.