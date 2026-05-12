La sesión asiática presenta un panorama algo pesimista tras el fuerte repunte de ayer. El índice KOSPI de Corea del Sur retrocede desde máximos históricos ante las dudas sobre la continuidad del alza de las acciones de semiconductores.

Los descensos en los índices asiáticos y de Oceanía se limitan a menos del 0,5%. Los futuros estadounidenses registran un ligero retroceso, del 0,2% para el S&P 500 y del 0,4% para el Nasdaq 100.

Crisis geopolítica en Oriente Medio

Según informes, Trump está considerando reanudar los bombardeos contra Irán debido a la falta de avances en las negociaciones nucleares. Sin embargo, no se esperan decisiones importantes antes de su próxima visita a China.

Algunos funcionarios estadounidenses dudan de que los negociadores pakistaníes estén transmitiendo plenamente la postura de Trump. Además, supuestamente están presentando condiciones más favorables para Irán, lo que está impulsando en Estados Unidos el deseo de entablar negociaciones directas. La Casa Blanca sigue dividida respecto a la posibilidad de nuevas operaciones militares en Irán.

Mercado Forex

El yuan continúa fortaleciéndose. El yuan en el mercado interno alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde marzo de 2024. Scott Bessent viajó a Japón, donde las dos primeras horas de conversaciones con el ministro de Finanzas, Katayama, se centraron en la excesiva debilidad del yen, los minerales críticos y la IA. Mientras tanto, el par USD/JPY ha vuelto a situarse en torno a los 157,5, compensando significativamente el impacto de las recientes intervenciones. El resumen de opiniones de la última reunión del Banco de Japón indica que las subidas de tipos de interés siguen sobre la mesa, sobre todo teniendo en cuenta que Japón aún mantiene algunos de los tipos de interés reales más bajos del mundo.

Cambios en la Fed

Es probable que hoy se anuncie a Kevin Warsh como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores para un mandato de 14 años. Mañana se espera la votación final sobre su candidatura a la presidencia de la Reserva Federal (para un mandato de 4 años). Jerome Powell dejará el cargo de presidente el próximo viernes.

Materias primas

JP Morgan advierte que el petróleo podría alcanzar los 150 dólares por barril y la inflación llegar al 4%. Según el banco, la oferta cayó en abril en casi 14 millones de barriles diarios (bpd), mientras que la demanda disminuyó en poco más de 4 millones de bpd. Curiosamente, esto representa casi el doble de la caída de la demanda observada durante la crisis financiera de 2008, a pesar de que el precio actual de 100 dólares es menos perjudicial para la economía global que hace 18 años.

Los precios del petróleo suben ligeramente la mañana del martes 12 de mayo, tras las fuertes ganancias registradas al inicio de la semana. El Brent cotiza justo por debajo de los 105 dólares, mientras que el WTI se acerca a los 99 dólares por barril.

El gas natural experimentó un fuerte repunte durante la sesión de ayer tras las previsiones de una ola de calor en Estados Unidos, que se espera impulse la demanda.

El oro registra un ligero retroceso, pero se mantiene por encima de los 4.700 dólares por onza. De manera similar, el Bitcoin baja ligeramente un 0,7%, pero se mantiene por encima de los 81.000 dólares.

Noticias corporativas

El índice NAB Business Conditions de Australia cayó a 3 (anteriormente 6). Si bien no es un indicador principal para Australia, podría señalar una pausa en las subidas de tipos de interés en los próximos meses.

OpenAI podría ahorrar hasta 97.000 millones de dólares para 2030 tras un reciente acuerdo con Microsoft para flexibilizar su colaboración. Se prevé que los ingresos combinados por la distribución de soluciones de OpenAI no superen los 38.000 millones de dólares.

Alphabet planea su primera emisión de bonos denominados en yenes por valor de varios miles de millones de dólares. Los fondos se destinarán a proyectos de infraestructura de IA con un valor estimado de 190.000 millones de dólares.

Calendario económico

Hoy a las 14:30 CET se publicarán los datos de inflación del IPC de Estados Unidos. Las expectativas del mercado se sitúan en un 3,7% interanual y un 0,6% mensual.